Toy Story serisinin popüler karakteri Buzz Lightyear'ın hikâyesini anlatacak olan Pixar filmi Lightyear'dan hayranları heyecanlandıran yepyeni bir fragman paylaşıldı. Karakterin yaşadığı maceralara odaklanacak olan film, bekleyenleriyle 17 Haziran 2022'de buluşacak.

İlk filmi 1995 yılında çıkan Toy Story serisinin dünya çapından birçok insanın çocukluğu ve gençliği için büyük önem taşıdığını söylememiz yanlış olmaz. Bu sebeple de son filmi 2019’da çıkan serinin, sevilen karakter Buzz Lightyear’ın hikâyesini anlatacak yeni filmi hayranlar tarafından heyecanla bekleniyordu.

Geçtiğimiz aylarda yapımdan ilk görüntülerin paylaşıldığını sizlerle paylaşmıştık. Ayrıca serinin arkasındaki animasyon stüdyosu Pixar’ın sahibi olan Disney’in gelen homofobik yorumlarına karşı dizide yer alan eşcinsel bir öpüşme sahnesinin filme geri eklendiği de ortaya çıkmıştı. Şimdi de Pixar, 17 Haziran 2022’de vizyona girecek olan filmin yepyeni bir fragmanını paylaştı.

İşte heyecanı artıran yeni fragman

Dev şirketin resmi hesapları üzerinden paylaşılan fragman, filmi bekleyenlerin heyecanını bir kez daha tavan yaptırdı. Normalde bir oyuncak olan efsanevi karakterin esinlenildiği kişiyi anlatacağı belirtilen filmden gelen görüntüler incelendiğinde, Buzz’ın ekibinden Commander Hawthrone ve Sox isimli robot kedi asistan gibi farklı karakterler de gözümüze çarpıyor. Ayrıca Buzz’ın 4.2 milyon ışık yılı bir gezegende mahsur kaldığı ve bir şekilde zamanda onlarca yıl ileriye seyahat ettiği görülüyor.

Sabırsızlıkla beklenen filmin kadrosundan da bahsedelim. 17 Haziran’da vizyona girecek olan yapımda Captain America olarak tanıdığımız Chris Evans, Buzz Lightyear olarak karşımıza çıkacak. Bunun yanı sıra filmlde Keke Palmer, Taika Waititi, Peter Sohn ve Uzo Aduba gibi isimlerin bulunduğunu da belirtmek gerek. Son olarak filmin yönetmen koltuğunda WALL-E, Kayıp Balık Nemo, İnanılmaz Aile gibi ikonik yapımların geliştirilmesinde parmağı bulunan isim Angus Maclane oturduğunu ekleyelim.