Limbo'nun Yapımcısından Yeni Oyun Geliyor

Daha önceki oyunları Limbo ve Inside'da bizleri, 2 boyutlu ve karanlık bir dünyaya götüren Playdead, yeni oyunlarında 2. boyutu aşıyor fakat karanlık ve melankoli havasını sürdürmeye devam ediyor.

Playdead firması 2006’dan bu yana sadece 2 tane oyun yapmış olsa da, ikisi de harika oyunlardı. Geçtiğimiz yılın başlarında, Limbo ve Inside’dan sonra yeni bir oyun yapacaklarını sadece bir tweet ve bir görselle duyurmuşlardı. Şirketin kurucularından olan ve aynı zamanda oyunların sanat yönetmenliğini de yapan Arnt Jensen, DR ile yaptığı röportajda yeni oyunla ilgili daha detaylı bilgiler verdi.

Daha önceki iki oyunu 2 boyutlu olan firmanın, yeni oyunu ise bilimkurgu & macera türünde ve üç boyutlu olacak. Jensen bu oyunun diğer iki oyuna göre daha büyük olacağını da söyledi. Ayrıca üçüncü oyunun havası da Limbo ve Inside gibi yalnızlık ve melankoli olacak.

Şimdilik oyun hakkında bildiklerimiz bu kadar, oyunun çıkış tarihi ve hangi platformlara çıkacağı konusunda ise net bir bilgi yok.