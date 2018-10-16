Özellikle ABD'deki yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin sık sık başvurduğu ilacın odaklanmayı üst düzeye çıkardığı iddia ediliyor.

Ülkemizde hem satılması hem de kullanılması yasak olan Adderall, yurtdışında sınav ve tez dönemlerinin vazgeçilmez ilacı olarak adlandırılıyor. Etken maddesi amfetamin olan bir ilaç olan Adderall, yurtdışında birçok ülkede özel reçeteyle satılıyor.

Dikkat ve odaklanma eksikliği olan kişiler için piyasaya sürülen bu ilaç, elbette kötü amaçlarla da kullanılıyor. Her şeyden önce herhangi bir rahatsızlığı olmayan kişilerin bu ilacı aldıktan sonra 3-4 saat odaklandıkları dersin başından kalkmak dahi istemedikleri ve gördükleri kelimeleri anında ezberleyebildikleri söyleniyor. Bunun haksız rekabet yaratıp yaratmadığı tartışmaları bir tarafa dursun; Adderall'i alkol ile tüketerek kendini oldukça tehlikeli konuma sokan kişiler de mevcut.

Daha önce hakkında 'Take Your Pills' adında bir belgesel de çekilmiş olan bu ilacın gereksiz yere ve sürekli kullanımda ciddi bir bağımlılık yapması da söz konusu. Öyle ki ilaca duyulan bağımlılığın bir süre sonra sıradan aktiviteleri bile ilacı kullanmadan yapamaz hale getirdiği söyleniyor.

Sadece 2012 yılında 16 milyon kişiye reçeteyle verilen bu ilacın 116 bin kişide bağımlılık sebebiyle rehabilitasyon ihtiyacı doğurduğu belirtildi.

Özetle ihtiyaç duyanlar için oldukça faydalı bir ilaç olmakla birlikte, kötüye kullanıma çok ama çok uygun olduğu için uzak durmakta fayda var. Zaten yazımızın başında da belirttiğimiz gibi ilacın ülkemizde satılması ve kullanılması yasak. Bu yüzden odaklanamama sorununuz varsa tıbbi bir destek almanız en uygunu olacaktır.