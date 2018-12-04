Türk Telekom'da Limitsiz İnternet Dönemi 1 Ocak’ta Başlıyor

Türk Telekom, limitsiz internet hizmetini başlatmak için 2019 yılının başlamasını bekliyor. Hali hazırda limitsiz olan AKN'li paketlerin yerini AKN'siz limitsiz paketler alacak.

Limitsiz internet paketleri, 2019 yılıyla beraber hayatımıza giriş yapacak. Türk Telekom da limitsiz internet veren sağlayıcılar arasında yer alacak.

Konu hakkında açıklama yapan Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, "1 Ocak'tan itibaren ev ve iş yerlerinde paketlerimizi güncelleyerek, hem yeni hem de mevcut müşterilerimizi limitsiz paketlere geçireceğiz. Yeni müşterilerimize, ayda 59,90 TL'den başlayan giriş fiyatlarıyla seçenekler sunacağız; farklı hız seçeneklerine sahip limitsiz paketlerimiz arasından seçim yapılabilecek. Mevcut müşterilerimizi de ek ücret ödemeden limitsiz paketlere geçirmiş olacağız" dedi.

Yılın ilk 9 ayında 15 milyar TL'nin üzerinde gelir elde ettiklerini aktaran Dursun, Türkiye hazinesine ise 86 milyar TL'lik katkıda bulunduklarını söyledi. Genç yönetici ayrıca fiber altyapılara verdikleri öneme de değindi. Dursun’un verdiği bilgilere göre, fiberoptik altyapısı şu anda 275 kilometreye ulaşmış durumda.

Fiber konusunda son bilgileri de paylaşan Dursun, "Şu an itibarı ile 17,9 milyon haneye fiber hizmetimizi götürdük. Ülkemizin yaklaşık yüzde 80'ini fiberleştirdik. Van'ın, Siirt'in, Diyarbakır'ın, Hakkari'nin fiberleşme oranı yüzde 85'lerin üzerinde. Türk Telekom, 10,6 milyon hane ve iş yerine hizmet veriyor. Son 12 ayda 1,2 milyon yakın yeni hane ve iş yerine internet sağladık. Ayrıca Türk Telekomluların 2014'te 35 GB olan aylık ortalama internet kullanımı, 2018'de 90 GB seviyelerine çıktı" ifadelerini kullandı.

Dursun, 2005 yılından bu yana yaptıkları yatırımın miktarının 33 milyar TL olduğunu, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin tamamının Türk Telekom'u tercih ettiğini söyledi. Limitsiz ve AKN'siz internet konusunda da müjde veren Hakan Dursun, şu anda sözleşmeli olarak Türk Telekom'un müşterisi olan kişileri hiçbir ek ücret talep etmeden limitsiz ve AKN'siz paketlere taşıyacaklarını söylerken, yeni gelen kullanıcılar için de 60 TL'den başlayan, çok uygun kampanyalar yapacaklarını açıkladı.