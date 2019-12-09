Lincoln Aviator Grand Touring’in Yakıt Tüketimi Açıklandı

Premium sınıf bir crossover olan 2020 model Lincoln Aviator Grand Touring’in resmi yakıt tüketimi verileri ortaya çıktı. Sınıfındaki diğer araçlara kıyasla üstün bir performans sergileyen araç, kaputun altında çift turbo V6 3,0 litrelik bir motor bulunduruyor.

Premium araç üreticisi Lincoln’ün 2020 Aviator Grandtouring hibrit aracının resmi yakıt ekonomisi dereceleri paylaşıldı. Paylaşılan verilere göre aracın elektrik menzilinin 34 kilometre olduğu belirtilirken batarya tükendiğinde benzin tüketiminin 12,3 litre/100 km olduğu ortaya çıktı.

Bu rakamlar, üç farklı versiyonu bulunan Aviator Grand Touring’in en tutumlu modeli için belirtilen verilerden oluşuyor. Bir sonraki en tasarruflu modelin ise 11,2 litre/100 km ile arkadan çekişli hibrit olmayan versiyon olduğu belirtiliyor. Aviator Grand Touring’in kuzeni diyebileceğimiz Ford Explorer Hybrid ise arkadan çekişli motora sahip modelinde 8,40 litre/100 km ve dört çeker modelindeyse 9,41 litre/100 km yakıt tüketiyordu.

Lincoln Aviator Grand Touring, yakıt tüketiminde rakiplerinden daha üstün:

Bu noktada 318 beygir gücüne sahip olan ve 322 Nm tork gücü üreten Ford Explorer Hybrid’in, 494 beygir gücünde olan ve 630 Nm tork üreten Aviator Grand Touring’e kıyasla biraz daha güçsüz olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda Aviator Grand Touring’e en yakın rakibin ise muhtemelen Porsche Cayenne E-Hybrid olduğunu ekleyelim.

Lincoln’e kıyasla 21 kilometre daha düşük elektrik menziline sahip olan Porsche Cayenne E-Hybrid’in, yalnızca benzinli yakıt tasarrufu ise 10,69 litre/100 kilometre. Porsche’nin bu modeli, 455 beygir gücü ve 516 Nm tork ile Lincoln’e kıyasla biraz daha az güçlü ve aracın 82.450 dolarlık (479.014​ TL) başlangıç fiyatı, Lincoln’ün 69.895 dolarlık (406.073 TL) fiyatına kıyasla oldukça yüksek.

Tüm bu rakamlarla öne çıkan 2020 Lincoln Aviator Grand Touring, kaputun altında motor kısmında çift turbo V6 3.0 litrelik bir motora sahip. Öte yandan aracın ülkemizde satışı bulunmadığı için ülkemiz özelinde bir fiyat bilgisi de bulunmuyor.