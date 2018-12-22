Android İşletim Sistemi'nin yeni sürümlerini alamayanların kurtarıcısı Lineage, desteklediği 12 yeni cihazı açıkladı.

LineageOS (Lineage İşletim Sistemi), dünya çapında 2 milyon cihazda kullanılan, en popüler Android ROM’u durumunda. Proje, son zamanlarda 30 kadar tablet ve telefona verdiği desteği kesti fakat onların yerine yeni cihazlar ekledi, eklenen cihazlar arasında, Mi Note 3, Xperia XA2 Ultra, LeEco Le 2 ve Xperia Z gibi cihazlar var.

LineageOS 15.1 Oreo desteği gelen cihazlar:

Xiaomi Mi Note 3

Sony Xperia XA 2 Ultra.

LineageOS 14.1 Nougat’tan, LineageOS 15.1 Oreo’ya güncellenen cihazlar:

LeEco Le 2

Sony Xperia ZR

Sony Xperia ZL

Sony Xperia Tablet Z LTE

Sony Xperia Tablet Z Wi-Fi

Sony Xperia Z

Sony Xperia TX

Sony Xperia SP

Sony Xperia T

Sony Xperia V

Buradaki cihazların bazıları 6 yaşından daha büyük ve bazı eski cihazların yeni güncellemeler aldığını görmek çok güzel. Mesela Sony Xperia V, 2012 yılında piyasaya sürülmüştü ve son güncellemesi Android 4.3 idi. Bu tarz ‘custom’ ROM’lar sayesinde, güvenlik güncellemeleriyle birlikte Android 8.0’ı kullanabiliyor.