LineageOS (Lineage İşletim Sistemi), dünya çapında 2 milyon cihazda kullanılan, en popüler Android ROM’u durumunda. Proje, son zamanlarda 30 kadar tablet ve telefona verdiği desteği kesti fakat onların yerine yeni cihazlar ekledi, eklenen cihazlar arasında, Mi Note 3, Xperia XA2 Ultra, LeEco Le 2 ve Xperia Z gibi cihazlar var.
LineageOS 15.1 Oreo desteği gelen cihazlar:
- Xiaomi Mi Note 3
- Sony Xperia XA 2 Ultra.
LineageOS 14.1 Nougat’tan, LineageOS 15.1 Oreo’ya güncellenen cihazlar:
- LeEco Le 2
- Sony Xperia ZR
- Sony Xperia ZL
- Sony Xperia Tablet Z LTE
- Sony Xperia Tablet Z Wi-Fi
- Sony Xperia Z
- Sony Xperia TX
- Sony Xperia SP
- Sony Xperia T
- Sony Xperia V
Buradaki cihazların bazıları 6 yaşından daha büyük ve bazı eski cihazların yeni güncellemeler aldığını görmek çok güzel. Mesela Sony Xperia V, 2012 yılında piyasaya sürülmüştü ve son güncellemesi Android 4.3 idi. Bu tarz ‘custom’ ROM’lar sayesinde, güvenlik güncellemeleriyle birlikte Android 8.0’ı kullanabiliyor.