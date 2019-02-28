Telefonu farklı ROM'lar ile kullanmak isteyenlerin ilk tercihlerinden biri olan LineageOS'un resmi olmayan sürümü, Samsung'un Exynos işlemcilere sahip Note8, S8 ve S8+ cihazları için yayınlandı.

Samsung özellikle amiral gemisi telefonlarını farklı bölgeler için farklı işlemcilerle piyasaya sürmesiyle tanınıyor. ABD, Kanada ve Çin'de Snapdragon, diğer ülkelerde Exynos işlemcileri kullanan Koreli firma, doğal olarak yazılımlarda bazı şeyleri değiştirmek zorunda kalıyor.

Samsung'un Exynos işlemci kullanan telefonlarının, Qualcomm kullananlara göre şöyle bir artısı var: Bootlader'ın kilidinin açılması oldukça kolay. XDA'den ivan_meler isimli kullanıcı, Exynos kullanan Note8, S8 ve S8+ için LineageOS'in resmi olmayan sürümünü yayınladı. Bu haber, bulunduğu bölgede yalnızca Exynos işlemcili model satıldığı için onu almak zorunda kalanların yanı sıra, telefonlarına farklı ROM'lar kurabilmek için özellikle Exynos tercih eden kişiler adına da oldukça sevindirici.

Bu AOSP tabanlı ROM'lar, SM-G950F/SM-G955F veya SMN950F model numaralarına sahip Samsung cihazları için geliştirilmişken, şu anda parmak izi okuma dışında hemen hemen tüm fonksiyonları çalışıyor. Yayınlanan LineageOS 15.1'in Android 8.1 Oreo tabanlı olduğunu da ekleyelim. Samsung'un Android 9 Pie'ı Note8, S8 ve S8+'a resmi olarak getirdiğini düşününce, LineageOS sürüm düşürme olarak görülebilir. Ancak OneUI'ın tasarım anlayışını beğenmiyorsanız ya da çok hantal buluyorsanız, çok daha hızlı çalışan LineageOS'a göz atmanızda fayda var.