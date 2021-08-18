LinkedIn'de Atılan Flörtöz Mesajları İfşa Eden Kadın

Profesyonel sosyal iş ağı platformu LinkedIn'deki bazı kullanıcılar, platformu kadınlara rahatsız edici mesajlar atma veya flört etmeye çalışmak gibi farklı amaçlarla kullanabiliyorlar. Bu durumdan son derece şikayetçi olan bir kadın, kendisine LinkedIn'den rahatsız edici mesajlar gönderen kişileri ifşa etme kararı aldı.

Bildiğiniz üzere LinkedIn, iş dünyasında insanların ağlarını genişletmesi, yeni iş bulmalarını sağlaması ve markaların kendi kimliklerini daha resmi bir dille tanıtması için kurulmuş bir platform. Sosyal medya platformu olmaktan bir hayli uzak olan LinkedIn'deki kullanıcılar, bu platformu sıklıkla yanlış amaçlar doğrultusunda kullanıyor. Aklı başındaki herhangi birine, bu platformu insanlarla flört etmek için kullanmaması gerektiğini söylemeye gerek bile yok, ancak ne yazık ki her gün onlarca kadın, iş ile ilgili bir şeyler paylaşamak ya da yeni bir iş aramak için girdiği bu platformda hadsiz mesajlarla karşılaşıyor.

LinkedIn'de tüm bu olan bitenlerden artık rahatsız olmaya başlayan kadın, çareyi flört amaçlı yazan insanları ifşa etmekte buldu. Laftan bir türlü anlamayan insanlara yapılması gereken en doğru şeylerden birini yapan bu kadının ifşaları, Ekşi Sözlük başta olmak üzere birçok platformda viral oldu. İfşa edilmekten rahatsızlık duyanlar da sahte hesap açarak, sapkınca mesaj atanların kim olduğunu herkese göstermeye çalışan kadına demagoji yoluyla gönderilerini sildirmeye çalıştı. Dilerseniz kadının LinkedIn'de yaşadığı talihsiz duruma birlikte göz atalım.

İş bahanesiyle nazar boncuğu göndermek...

Bunlarda çalışan aramamasına rağmen şansını bir denemek isteyen adamın mesajları...

Geri adım atmak isteyen bir adam, çareyi sahte hesap açmakta buldu

İfşa edilmesinden rahatsızlık duyan bir adam, paylaşımları yapan kadının gönderilerini kaldırması için sahte bir hesap açtı, kendisini ifşa edilen adamın bir arkadaşı gibi göstererek adamın işyerindeki itibarının zedelendiğinden yakındı. Aşağıdaki görüntüler de sahte hesap açan adamın kadına gönderdiği mesajlar...

Bu mesajların ardından kadının adama verdiği cevap:

İş odaklı bir platformda insanları kahve içmeye davet etmeye gerçekten gerek yok...

Kadının LinkedIn sayfasından durumla ilgili paylaştığı, daha sonrasında diğer sosyal medya platformlarına da taşınan şikayetine daha yakından bakalım; "Yazıklar olsun! Bu platform da da bunlara maruz kalıyoruz yazıklar olsun! İş arayışım olduğunu görerek iş için yazıp sonrasında asılmak nedir? Iki farklı meslek grubu iki farklı yaş grubu iki farklı taktik ve aynı KARAKTERSIZLIK!! İsimleriyle afişe ediyorum ki denk gelirseniz direkt engelleyin! Bizler yetişebileceğimiz, kendi hayatımızı itam ettirebileceğimiz iş arıyoruz flörtleşmek istediğimiz insanlar değil! Bıktım, yıldım, tiksindim artık. İs basvurularımda da bayan dönmezse iş arayışımın sona erdiğini söylüyorum! Karşınıza sizin gibiler denk gelsin, uzak durun bizden!!"