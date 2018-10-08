LinkedIn, Personel Bütünleştirme Şirketi Glint'i Satın Aldı

İş dünyasının sosyal platformu LinkedIn, personel bütünleştirme hizmetleri sunan start-up şirketi Glint'i bünyesine kattı.

600 milyon kullanıcıya sahip olan ve şu anda Microsoft’un bünyesinde bulunan iş dünyasının sosyal platformu LinkedIn, platformunu genişletmeye devam ediyor ve son olarak da bir satın alma haberiyle gündeme geldi. LinkedIn, şirketlere ve organizasyonlara personel bütünleştirme hizmetleri sunan Glint isimli bir start-up şirketini satın aldı.

Personel Bütünleştirme Nedir?

Personel Bütünleştirme terimi, bir organizasyon ve bu organizasyonun çalışanları arasındaki ilişkinin doğasını hem nitelik hem de nicelik açısından anlama ve tanımlamayı hedefleyen temel bir konsepte karşılık gelmekte. Kısacası, işçiler ve şirketler arasındaki ilişkiyi yönetmeye yaramakta.

Glint ve LinkedIn arasında yapılan anlaşmanın detayları ise henüz açıklanmış değil. Yaklaşık 80 milyon dolar değerinde yatırım elde etmiş olan Glint’in değeri, Pitchbook’a göre son bağış toplama raundunda 220 milyon dolara yükselmiş. Şirkete yatırım yapanlar arasında Bessemer Venture Partners, Norwest Venture Partners, Shasta Ventures ve Meritech Capital Ventures kurumları yer almakta.

Satın alma haberi, hem LinkedIn’in hem de Glint’in bloglarında paylaşıldı. LinkedIn’de Yetenek Çözümleri departmanında yönetici yardımcısı olarak görev yapan Daniel Shapero, Glint ekibinin LinkedIn’e katılacağını ve mevcut Glint CEO’su ve kurucusu Jim Barnett’ın yönetimi altında çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.