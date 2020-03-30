Linus Torvalds, Linux kernel 5.6'yı tüm yenilikleriyle birlikte resmi olarak duyurdu. Linux çekirdeğinin yeni sürümü, kullanıcılara birçok yenilik ve geliştirme sunuyor.

Alternatif ve özgür yazılım platformu Linux'un kurucusu olan Linus Trovalds, Linux kernel 5.6'yı resmi olarak duyurdu. Linux 5.6, WireGuard VPN desteği de dahil olmak üzere birçok geliştirmeyle geldi.

Linux 5.6 ile kullanıcılar, WireGuard VPN desteği sayesinde VPN'e IPSec protokolü üzerinden bağlantı kurabilecekler. Ayrıca yeni Linux çekirdeği, yüksek hızlı USB4 bağlantısına da destek veriyor. Diğer yandan Amazon'un Echo akıllı hoparlörüne de destek geldi. Ayrıca ağ bağlantısında yaşanan sorunlar düzeltildi.

Torvalds yaptığı duyuruda çoğu mühendisin koronavirüs salgını nedeniyle evden çalıştığını ve bu nedenle bir sonraki çekirdek güncellemesinin salgından önemli ölçüde etkilenmeyeceğini belirtti. Yine de sosyal mesafe ve pandemi nedeniyle yavaşlama beklendiğini itiraf etti.

Linux 5.6'nın yeni bir rc (release candidate) sürümünden önce neden bu kadar hızlı yayınlandığına da açıklık getiren Torvalds, yeni sürüme dahil edilen değişikliklerin yayın tarihini geciktirmeye değer olmadığını öne sürdü. Son olarak Torvalds, 5.7'nin hedeflenen döngüde geleceğini belirterek, yeni sürüm üzerinde yenilikleri uygulamaya başladıklarını açıkladı. Linux 5.7'nin haziran ayında gelmesi bekleniyor.