Alternatif ve özgür işletim sistemi Linux’un kurucusu Linus Trovalds, bazı yıpratıcı davranışlarından dolayı projeye ara verme kararı aldı. Bu konuda Linux topluluğunda destek de bekleyen Trovalds, gerçekten yorulmuşa benziyor.

Teknoloji dünyasında açık kaynaklı işler, diğer ezici rakiplere karşı savaşmakta zorlanıyorlar. Özellikle Linux gibi, Windows ve MacOS’ye karşı savaş veren bir projenin süreklilik kazanması için, ciddi bir geliştirici topluluğundan destek almaya ihtiyacı oluyor. Linux için bu desteğin varlığından söz edebilsek de, işin en tepesinde olan asıl sorumluların omzuna ciddi bir yük biniyor.

Geçtiğimiz günlerde Linux 4.19-rc4’ün çekirdek güncellemesini açıklayan bir e-postada Trovalds, Linux geliştiricilerine profesyonelliğe yakışmayan bazı ithamlarda ve söylemlerde bulunmuştu. Hatasını kabul eden Trovalds, uzun yıllardır emek verdiği işine ara vermek için inzivaya çekilmek istiyor.

Uzun yıllardır Linux için en önemli ve merkezi birim olan çekirdek yazılımlardan sorumlu olan Linus Trovalds, anlaşılan o ki bu sorumluluktan oldukça yoruldu. Yine de Linux’un hayat damarı olan geliştiricilere karşı takındığı tavrın bir açıklaması olamaz. Bu nedenle hatasını kabul etme gibi erdemli bir davranışı sergilemesi yerinde bir karar oldu.

Trovalds, “Biliyorum ki tavırlarım ve söylemlerim iyi değildi, gerçekten üzgünüm. Bazı davranışlarımı değiştirmem gerekiyor. Bu nedenle kendimi çekirdek yazılım geliştirme sorumluluğundan uzaklaştırmak istiyor, topluluğumuzdan özür diliyorum” dedi.

Linus Trovalds’ın yerini şirketin bir diğer yetkilisi olan Greg Kroah-Hartman alacak. Linus Trovalds, son 30 yıldır emek verdiği projesine sağlam bir kafayla dönmeyi dört gözle beklediğini de açıkladı.