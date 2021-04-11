Yüksek performansıyla büyük beğeni toplayan yeni Apple M1 çipleri için uyarlama çalışmaları sürüyor. Şu anda lisanssız yazılım hileleriyle kullanılabilen Linux'a çok yakında resmi M1 çip desteği gelecek.

Apple’ın en yeni M1 çipli dizüstü ve masaüstü serileri, Intel çiplerini geride bırakan hızlarıyla adından söz ettirmeyi başardı. Birçok macOS kullanıcısı favori uygulamalarının M1’e uyarlanmasını beklerken diğerleri Linux desteğinin gelmesini bekledi.

Linux’un 5.13 kernelinin kullanıma açılmasıyla birlikte M1 çiplerin Linux’la kullanılabilir olması bekleniyor. Yazılımcıların bu alandaki sıkı çalışmaları tüm hızıyla devam etmekte. Bir terslik olmazsa Linux’un Apple M1 cihazlara haziran ayı civarlarında gelmesi bekleniyor.

Desteğin çıkması kesin çözüm değil

Haziran ayında Linux’a gelmesi beklenen M1 çip desteği, ilk geldiğinde büyük ihtimalle kusurlara sahip olacak. Ancak tabii ki kusurlu ama resmi bir destek, kusurlu hack’lerden daha güvenli olacak. Desteğin ilk aşamaları kullanıcıların tüm isteklerini karşılayamayacak olsa da bu, gerekli bir özelliğin başlangıcı olarak nitelendirilebilir.

Çalışmalar yılın başından beri sürüyor

Raporlara ilk Apple M1 Linux uyarlaması UART, kesme, SMP ve DeviceTree gibi temel fonksiyonları sağlayan özelliklere sahip olacak. Ayrıca SimpleFB bazlı bir çerçeve arabellek de olacak ancak çalışır bir 3D video ivme desteği sağlanması biraz zor gibi.

Bu yılın başlarından beri Mac Mini, MacBook Pro ve MacBook Mini modellerinin çalışması için gereken temel sürücüler için birkaç Apple M1 Linux kernel yaması yapıldı. Bu kadar çalışma, desteğin haziran ayında çıkması için gayet yeterli. Geliştirme çalışmalarıysa aylar boyu gelmeye devam edecek ve Linux gittikçe daha az sorunla M1 çiplerde kullanılabilir hale gelecek.