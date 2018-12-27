Lipton Ice Tea'nin Coca-Cola'yı 'Kurdurtacak' Reklam Videosu

Lipton Ice-Tea'nin yayınladığı Cengiz Bozkurt'lu reklam videosu ile Tarkan'lı Coca Cola reklamına göndermede bulunduğu düşünülüyor.

Pepsi CO'nun ürettiği Lipton Ice-Tea'den, Tarkan'lı Coca-Cola reklamına jet hızıyla yanıt geldi -ya da biz böyle olduğunu düşünüyoruz-. Tarkan'ın oynadığı reklamda, Tarkan'ın Coca-Cola içmesinin ardından omuzlarını sallayarak dans etmesi kısa sürede popüler oluyor ve bir simgeye dönüşüyordu.

Lipton Ice-Tea reklamında ise Cengiz Bozkurt'un canlandırdığı karakter, Tarkan'ın ikonik hareketini yaparak "Neden bunu içiyorsunuz?" sorusunu soruyor ve "Cola'ya kaçmıyoruz." yanıtını alıyor. Reklamlar arasında net bir gönderme olsa da son kararı size bırakıyoruz.

Tarkan'lı Coca Cola Reklamı

Cengiz Bozkurt'lu Lipton Ice Tea Reklamı