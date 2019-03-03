TÜBİTAK'ın liseler arasında düzenlediği yarışmada işitme engelliler için akıllı gözlük geliştiren Ömer Faruk Yüce, gözlüğün maliyetinin 120 TL olduğunu söyledi.

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmasında yarışan öğrencilerden bir tanesi olan 15 yaşındaki Ömer Faruk Yüce, şarj edilebilir, 19 saatlik batarya ömrüne sahip bir akıllı gözlük geliştirdi. Gözlük, işletim sisteminden aldığı sözel veriyi, kodlar sayesinde yazıya çevirip gözlüğün yanındaki ekrana aktarıyor.

Gözlüğün 120 liralık bir bütçeye sahip olduğunu ifade eden Ömer Faruk Yüce, gözlüğün yapımında 3B yazıcı yardımıyla hafif materyaller kullandığını dile getiriyor.

Gözlüğü yaparken kullanım alanı olarak evi baz aldığını belirten Yüce, farklı alanlarda da kullanılabileceğini söyledi ve şunları dile getirdi:

“Yarışmaya katılmak için proje düşünürken ekrandaki yazıları nasıl gözlük camına yansıtabileceğimi düşündüm. Bunu kullanan kişi hem günlük işlerini halledebilir hem de konuşulanları görebilir diye aklıma geldi. Projemin özelliği işitme engelli bireyler için sesleri yazıya çevirerek gözlük camına yansıtmak. Bu şekilde işitme engelli bireyler sosyal hayata daha kolay katılabilirler. Örneğin kapı zili çaldığında gözlük titreşerek uyarı veriyor. Ekranda kapı zilinin çaldığını gösteren bir yazı yazıyor. Bunun kullanım alanları artırılabilir, biz projemizde evi temel aldık. Bu gözlüğü arabanızdaki bluetooth teybe bile bağlayabilirsiniz.”