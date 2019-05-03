Lise Öğrencisi Soner Kaya, İnsansız Mini Tank Üretti

Van'da ikamet eden lise öğrencisi Soner Kaya, 2 öğretmeninin danışmanlığında tamamen insansız bir mini tank üretti. Mini tank, bomba tespitinde ve imhasında kullanılması amaçlanarak geliştiriliyor.

Van'ın Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi olan Soner Kaya, 2016 yılında bomba imha sırasında polis memurlarının şehit olmasının ardından bomba imha edebilen bir tank üretmeye karar verdi.

Öğretmenleri Serhat Bozan ve Mehmet Halit Erdoğan'dan da destek alan Kaya, yaptığı insansız mini tank ile TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na katıldı. CNC tezgahlarında oluşturulan mini tank, cep telefonundan da kontrol edilebiliyor. Mini tankın gelişimi konusunda ilerleme kaydedeceğini belirten Kaya, icadının bomba tespitinde ve imhasında kullanılmasını amaçlıyor.

Bahsi geçen projenin danışmanlarından biri olan Serhat Bozan, mini tankın tamamen eldeki imkanlarla üretildiğini ve yakın gelecekte GPRS sistemiyle güncellemeyi planladıklarını belirtti. Projeyle ilgili konuşan Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin müdürü Kemal Aydın, projeye olan desteğini şu cümlerle dile getirdi:

"Makina ve teknoloji alanında endüstriyel otomasyon alanımızın ortaklaşa geliştirdikleri İnsansız tank aracıdır. Geçtiğimiz yıllarda kentimizde bomba imhası sırasında polisler şehit oldu. Öğretmen ve öğrencilerimiz teknolojiyi geliştirerek güvenlik görevlilerinin şehit olmaması için bu tankı geliştirdiler. Ve şu an ateşlenebilen ve otonom uzaktan kumandayla hareket edebilen bu insansız tankımız için önümüzdeki yıl öğrencilerimiz kamera da takarak hem bomba tespitini yapacak hem de bomba imhasını gerçekleştirebilecek bir araca dönüştürecekler."

Biz de Webtekno ekibi olarak Soner Kaya'yı ve öğretmenleri Serhat Bozan ile Mehmet Halit Erdoğan'ı tebrik ediyoruz. Bu tip projelerle daha sık karşılaşmayı umuyoruz.