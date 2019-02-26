Buzdolabındaki Gıdaların Bozulmasını Önleyen Formül

Lise öğrencileri, TUBİTAK bünyesinde tanıttıkları proje ile elektrikler kesildiğinde buzdolabında bulunan gıdaların bozulmasını önüne geçecek düşük maliyetli formüllerini sundu.

Erciyes Üniversitesi, Süleyman Demirel Spor Salonu’nda gerçekleştirilen TUBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Kayseri Bölge Sergisi, 100 proje sahibi öğrencinin birbirinden ilginç projelerine ev sahipliği yaptı. 788 projenin değerlendirilmesi sonucu sunum yapmaya hak kazanan projeler arasından ise en dikkat çekici olanı Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Mehmet Önal ve Ali Töme’nin geliştirdiği ‘Elektrikler Gittiğinde Buzdolabındaki Malzemelerin Bozulmaması İçin FDM' projesi oldu.

Temel olarak elektrikler kesildiği sırada buzdolabında bulunan yiyeceklerin maksimum seviyede korunmasını amaçlayan proje, düşük maliyetine karşılık sağladığı işlevsellik ile göz doldurdu.

Geliştirdikleri proje ile ilgili açıklamada bulunan Ali Töme adlı genç: “Projemizin amacı elektrikler gittiğinde buzdolabındaki gıdaların bozulmamasını sağlamak. Dondurucu kısım için tuzlu su FDM kullanıyoruz. 1 litresi eksi 18 derecede donuyor ve 11 saatlik bir zaman dilimi kazandırıyor. Aşağı taraf için ise formik asit kullanıyoruz. Formik asit de güçlü bir FDM olduğu için artı 4 derecede donuyor ve bize 4 buçuk saatlik bir zaman dilimi kazandırıyor. Dondurucu kısımda tuzlu su kullandığımız için maliyeti düşük, Formik asit ise litresi 36 TL civarı. Cüzi bir maliyetle gıdalarımızın bozulmasını önleyebiliriz." açıklamasında bulundu.

Mehmet Önal ise “0 derecede donan suyun üzerindeki basıncı alıyoruz. Basıncı alınmış su artı derecelerde duruyor. Bu da buzdolabının alt kısmı için bize zaman kazandırıyor." sözleri ile projelerinin çalışma sürecini daha kolay anlaşılır hale getirdi.