Saniyeler İçerisinde Kırılabilen, 2018'in En Kötü 25 Parola

Dijital ortamdaki anahtarlarımızın, artık ev anahtarlarımızdan bile daha önemli hale geldiği bir dönemdeyiz. Buna rağmen sizce biraz fazla rahat değil miyiz? Kullandığımız şifrelerin bazıları, korsanların saniyeler içerisinde bizi hacklemesine neden olacak kadar basit ve kötü. Bir şifre yönetim şirketinin açıkladığı rapordan hareketle, yılın en kötü şifrelerini aktarıyoruz.

Artık eski zamanlardaki sıradan bir şifreyle işlem yapmaya korktuğumuz yıllardayız. Banka hesaplarımız, buluttaki dosyalarımız ve daha pek çok şeyi, unutmak istemediğimiz şifrelerle koruyoruz. Unutma sorunu şifreleri olabildiğince basit oluşturmak için bizi zorlarken, siber soygunların miktarı her geçen gün artıyor.

Şifre yönetimiyle ilgilenen SplashData isimli şirket, bu yıl da “en kötü paralolar” araştırmasını yayımladı. Yönettiği şifrelerin bulunduğu ağda en çok çalınan şifreleri belirleyen şirket, yayınladığı listeyle bu işi ne kadar hafife aldığımızı gösteriyor.

Listedeki bazı şifreler, önceki yıllarda yine aynı firma tarafından açıklanan diğer listelerde de bulunuyorlardı. Bu nedenle listeye yeni girenleri, sıralamada yükselenleri ya da düşenleri parantez içerisinde belirttik.

SplashData tarafından açıklanan dünyanın en kötü 25 şifresi şöyle:

25. qwerty123 (Listeye bu yıl girdi)

24. password1 (Listeye bu yıl girdi)

23. donald (Listeye bu yıl girdi)

22. aa123456 (Listeye bu yıl girdi)

21. charlie (Listeye bu yıl girdi)

20. !@#$%^&* (Listeye bu yıl girdi)

19. 654321 (Listeye bu yıl girdi)

18. monkey (Geçen yıla göre popülerlikte 5 sıra geriledi)

17. 123123 (Geçen yıl da 17. sıradaydı)

16. football (Geçen yıla göre popülerlikte 7 sıra geriledi)

15. abc123 (Geçen yıl da 15. sıradaydı)

14. 666666 (Listeye bu yıl girdi)

13. welcome (Geçen yıla göre popülerlikte 1 sıra geriledi)

12. admin (Geçen yıla göre popülerlikte 1 sıra geriledi)

10. iloveyou (Geçen yıl da 10. sıradaydı)

11. princess (Listeye bu yıl girdi)

9. qwerty (Geçen yıla göre popülerlikte 5 sıra geriledi)

8. sunshine (Listeye bu yıl girdi)

7. 1234567 (Geçen yıla göre popülerlikte 1 sıra yükseldi)

6. 111111 (Listeye bu yıl girdi)

5. 12345 (Geçen yıl da 5. sıradaydı)

4. 12345678 (Geçen yıla göre popülerlikte 1 sıra geriledi)

3. 123456789 (Geçen yıla göre popülerlikte 3 sıra yükseldi)

2. password (Geçen yıl da 1. sıradaydı)

1. 123456 (Geçen yıl da 1. sıradaydı)

Peki güvenli parola nasıl oluşturulur?

Artık çoğu mecrada ya da serviste, parola oluştururken basite kaçmanızı önlemeye çalışıyorlar. Eğer güvenliğinizi arttırmak, zorlu şifreler oluşturmak istiyorusanız; muhakkak rakamlar, harfler ve özel sembolleri harmanlamanız gerekiyor. Ayrıca bu parolaları düzenli olarak değiştirmek oldukça işe yarayan bir yöntem.