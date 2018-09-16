Litecoin'in Kurucusu Charlie Lee, Tüm Litecoin'lerini Sattı

Tüm Litecoin'lerini satarak tartışmalara yol açan Litecoin kurucusu Charlie Lee, yaptığı satışın amacını da Litecoin zirvesinde açıkladı.

2011 yılında Litecoin adlı kripto para birimini geliştiren Charlie Lee, sahip olduğu tüm Litecoin'lerini kendine göre makul bir sebepten ötürü elinden çıkardı.

14-16 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılmakta olan Litecoin Zirvesi, Litecoin’in kurucusu Charlie Lee de dahil olmak üzere, birçok konuşmacının kripto paralar hakkındaki fikirlerine canlı bir yayın aracılığıyla ev sahipliği yapıyor.

Charlie Lee, zirvenin asıl amacının, yeni yatırımcıların kripto para birimlerine yönelik korkularının ve şüphelerinin giderilmesi olduğunu söyledi. Lee, şu sıralar kurucusu olmasına rağmen elindeki tüm Litecoin’leri satması ve sosyal medyada tartışmalara neden olması ile biliniyor.

Lee, eğer Litecoin’lerini satmasa çok kötü bir seçim yapmış olacağını söyleyerek kararının arkasında durdu. Yaptığı satışın sebebini ise Litecoin’in son zamanlarda iyi bir durumda olmasına ve bu satışlardan elde ettiği gelirle Litecoin’in geliştirilmesine odaklanabileceğine dayandırdı.

Lee, sonrasında, herkesin kripto paralarını elinde tutması gerektiğini ve piyasada herhangi bir kırılma yaşandığında satış yapmamaları gerektiğini söyledi. Lee’ye göre bu, insanların piyasanın işleyişini anlamalarını ve gelecekte daha iyi yatırımlar yapabilmelerini sağlayacak.

Litecoin’in kurucusu, bu kripto para birimini geliştirmesindeki ana amacın, adil politikalar uygulayarak Litecoin’i diğer tüm para birimlerinden daha iyi, global bir para birimi haline getirmek olduğunu söyledi.

Tüm Litecoin’lerini satan Lee, insanların kripto paraları istedikleri gibi kullanmaları ve herhangi bir kurala uymamaları gerektiğini, önemli olanın para biriminin değeri değil kullanımı olduğunun altını çizerek ifade etti.