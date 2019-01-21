QWERTY'li Livermorium Telefon, LineageOS ile Gelebilir

Livermorium'un fazlasıyla merak edilen yatay QWERTY klavyeli telefonunun LineageOS'u destekleyebileceği söylendi.

Günümüzde birkaç şirket haricinde hiçbir üretici fiziksel klavyeli bir akıllı telefon geliştirmeye sıcak bakmıyor. Bunun temel nedeni ise şu ana kadar piyasaya sunulan fiziksel klavyeli akıllı telefonların yeterince işlevselliğe sahip olamaması ve dolayısıyla tüketiciler tarafından neredeyse hiç ilgi görmemesi.

Livermorium, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde fiziksel klavyeli bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Edinilen yeni bilgilere göre cihaz, 2019 yılının ilk çeyreğinde tüketiciler ile buluşacak. Dahası Livermorium, cihazın bazı kritik özellikleri hakkında bilgiler paylaşmaktan da çekinmedi.

XDA Developer tarafından aktarılan bilgiye göre Livermorium F(x) Tech, 6 inç boyutunda ve 18:9 formatında kavisli bir ekrana sahip olacak. Cihaz, çentikli bir tasarım yerine ekran gövde oranını maksimum seviyeye getirecek ince çerçeveli bir tasarıma sahip olacak. Cihazın tüm tasarımı, yatay pozisyonda yazı yazmaya uygun olacak.

Fiziksel klavye, alışık olduğumuz QWERTY harf düzenine sahip olacak. Bununla birlikte harflerin klavyeyi daha iyi ortalaması için bazı semboller sağdan sola taşınacak. Klavyeyi daha efektif bir şekilde kullanmak için FN ve CTRL tuşları boşluk tuşunun hem sağında hem de solunda yer alacak.

F(x) Tech’in en önemli özelliklerinden biri de Android işletim sisteminin yanı sıra bağımsız, topluluk odaklı işletim sistemlerine de destek verecek olması. Dolayısı ile F(x) Tech piyasaya çıktığında Lineage OS ya da Sailfish OS geliştiricileri bir anlamda gün doğmuş olacak. Yeni akıllı telefon, yeni mobil işletim sistemlerinin de önünü açmış olacak.