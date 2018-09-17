Dünyanın en köklü ve en başarılı futbol kulüplerinden biri olan Liverpool FC, TigerWit Limited ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

İngiltere merkezli FinTech şirketi TigerWit Limited ve Liverpool FC bir sponsorluk anlaşması imzaladıklarını açıkladı. Yapılan sözleşme ile artık Liverpool FC'nin resmi forex ticaret sponsorluğunu blockchain temelli bir şirket olan TigerWit Limited üstlenecek.

Bu yeni anlaşma ile birlikte TigerWit; Standard Chartered, Western Union, Carlsberg, Malaysian Airlines gibi pek çok büyük şirketten oluşan Liverpool FC sponsorları listesine girmiş oldu. Anlaşma sayesinde TigerWit küresel çapta adını duyurma ve müşteri kazanma şansını da yakalamış oldu.

TigerWit CEO'su Tim Hughes ise konuyla ilgili "Bugün TigerWit için gurur verici bir gün. Yenilikçi blockchain tabanlı ticaret uygulamanızı başlattık ve Liverpool FC ile ortaklık yapmaya başladık" ifadelerini kullandı. Hughes aynı zamanda hizmetlerinin sadece çok varlığı olanlar için olmadığını ve geniş kitlelere hitap eden bir hizmet sunduklarını belirtti.