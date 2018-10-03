Astronotları 2 Hafta Boyunca Ayda Tutabilecek Kapsül

Ay projeleri son dönemde yeniden ivme kazanmış durumda ve Lockheed Martin'den gelen yeni haber de Ay ile işimizin henüz bitmediğini kanıtlar nitelikte.

İnsanlık olarak artık uzayda gözlerimizi uzaklara dikmiş durumdayız ve Ay'ın ilgi çekiciliği azalmış gibi görünebilir. Ancak aslında yaşanan her yeni gelişmeyle Ay'ın önemi artıyor çünkü Ay gelecekte insanlığın uzaydaki en yakın ve güvenilir üssü olacak gibi duruyor.

Lockheed Martin'in sunduğu proje, 14 metre yüksekliğinde ve aynı anda 4 astronotu birden 2 hafta boyunca Ay'da tutabilecek kapasiteye sahip dev bir uzay kapsülünü gözler önüne seriyor. Oldukça iddialı olan bu proje hayata geçirildiği takdirde insanlar olarak öncelikle Ay'ı çok daha detaylı inceleyerek tüm soruların cevabını alma fırsatı yakalayacağımız düşünülüyor.

Ay'a dair bildiklerimiz arttıkça insanlık olarak uzayda çok daha hızlı adım atabileceğiz gibi görünüyor. NASA'nın üzerinde çalıştığı Deep Space Gateway'i ana gemi olarak kullanması planlanan bu uzay aracının aynı zamanda uzay ile Dünya arasında bir köprü olması ve bilgi alışverişinin gerçekleştirilmesinde de kullanılması bekleniyor.

Projenin hayata geçirilmesinde en önemli ön koşul ise NASA'nın Deep Space Gateway'i. Çünkü bu devasa aracın en ilgi çekici ve cezbedici yönü yeniden kullanılabilir olması ve bu da ancak Deep Space Gateway projesi hayata geçirilirse düşünüldüğü kadar az masraflı ve pratik olabilecek. Aynı zamanda bu türden bir gelişmenin, insanlığın Mars'a yolculukta aradığı güvenli üsse kavuşmasına da olanak sağlayabilir.

Tabii ki bu yeni uzay aracı henüz proje aşamasında ve hayata geçirileceği tarihe dair de net bir bilgi mevcut değil. Fakat uzay çalışmalarının geleceğini şekillendirecek türden bir proje olduğunu söylemek mümkün.