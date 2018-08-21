Lockheed Martin, Uzay Habitatını Görücüye Çıkardı

NASA, Ay'a tekrar dönmek ve Mars'a mürettebatlı görevler yapmak için ihtiyaç duyacağı tüm altyapıyı geliştirmek için bir dizi havacılık şirketi ile anlaştı. Lockheed Martin ise bu şirketlerden “Derin Uzay Ağ Geçidi” adı verilen teknolojiyi geliştirmekle yükümlü.

Bu teknolojinin bir parçası olup yörüngede dolaşacak olan Uzay Habitatı, sadece Ay ve Mars'a giden ve gelen görevleri kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda insanoğlunun daha önce hiç olmadığı gibi yaşamasını ve çalışmasını sağlayacak.

Habitatın en temelinde görevi, Donatello Çok-Görevli Ulaştırma Modülü (MPLM) isimli bir parça kullanarak uzay mekikleri ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya’ya ekipman, malzeme ve deney taşımak.

Bu habitat, Derin Uzay Ağ Geçidi’ni oluşturmaya giden birkaç bileşenden biri. Bunlar arasında, habitat, bir hava kilidi, bir itici modül, bir kenetlenme portu yer alırken tamamı 68 ton civarında olacak. Bu, 408 tonluk Uluslararası Uzay İstasyonundan (ISS) çok daha küçük.

Tasarım ekibi, projenin ilk aşamaların mühendislik sorunlarını çözmek için sanal ve artırılmış gerçekliğin kullanıldığı bir süreçten geçti. Bu süreç, ekibin işini kolaylaştırıp süreci hızlandırdı.

Bütün bunların yanında NASA, özel olarak Mars görevlerinde kullanılmak üzere Derin Uzay Ulaşımı ve Mars Ana Üssü için geliştiriciler arıyor. Bunun içinse, içinde Lockheed Martin’in de bulunduğu 6 firmaya (Lockheed Martin, Boeing, Sierra Nevada Corp.’s Space Systems, Orbital ATK, NanoRacks and Bigelow Aerospace) 65 milyon dolar ödül vermeyi vaat etti. Sene sonuna kadar prototipi yetiştirebilen firma, ödülü alacak.