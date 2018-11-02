YouTube'un en büyük fenomenlerinden Logan Paul, geçtiğimiz yıl sebep olduğu skandalın kendisine maddi olarak büyük bir sorun yaşattığını belirtti.

Dünyaca ünlü YouTuber Logan Paul, geçtiğimiz sene içerisinde Japonya'nın Fuji Dağı kanadındaki Aokigahara ormanını ziyaret etmişti. Ormanda intihar edip ölen kişinin cansız bedenini gayet lakayt tavırlarla videosunda gösteren Paul'a tepki yağmıştı.

Olayın şokunu kısa sürede atlatan Paul, daha sonra projelerine devam ederek eski itibarını geri kazanmıştı. Bununla birlikte, Logan Paul geçtiğimiz günlerde yaptığı bir röportajda bu sürecin kendisine 5 milyon dolarlık bir zarara sebep olduğunu belirtti. Paul, süreç içerisinde YouTube'un kendisini Google'ın tavsiye ettiği partnerler listesinden çıkardığını ve bu sebeple uzun bir süre neredeyse hiç para kazanamadığını belirtti.

Geçtiğimiz aylarda yaptığı boks maçıyla da milyonlarca dolarlık bir geliri cebine koyan Logan Paul, 'İntihar Ormanı' vakasıyla ilgili de şunları söyledi: "Hayatımda yaptığım en aptalca şeydi. İnsanlara benden nefret etmeleri için geçerli bir sebep verdim. Ancak artık bu konuyla ilgili elimden bir şey gelmez."