Logitech, kulaklık üreticisi Plantronics ile anlaşmaya çalışıyor.

Yeni haberlere göre Logitech International SA’in ABD’li Bluetooth ve oyun kulaklığı üreticisi Plantronics Inc’i almak istediği söyleniyor. Eğer plan hayata geçerse bu durum Logitech’in en büyük alımlarından biri olacak ve şirketin farklı yerlere yönelmesi konusunda büyük bir önem teşkil edecek.

Bu durumun ayrıca iki şirketin üretim maliyetlerini düşürmesi bekleniyor. Ayrıca Çin’den Amerika Birleşik Devletleri’ne gelen ürünlerdeki gümrük vergileri de düşüşte büyük bir rol oynayacaktır. Kaynaklara göre Logitech’in Plantronics’e 2,2 milyar doların üstünde bir teklif sunduğu söyleniyor. Plantronics borsayı bu hafta 2 milyar dolarla kapattı. Eğer görüşmeler olumlu sonuçlanırsa Logitech ve Plantronics arasındaki anlaşmanın haberlerini önümüzdeki hafta duyabiliriz. Tabii ki anlaşma olmaması durumu da mevcut.

Plantronics, herhangi bir açıklama yapmayı reddederken Logitech açıklama yapması istendiğinde açıklama yapmayı reddettiğini bile söylemeyerek sessiz kalmayı tercih etti. Tarafların ikisinden biri herhangi bir açıklama yaptığı takdirde yeni gelişmelerle karşınızda olacağız.