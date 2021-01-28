Logitech MX Keys, Türkçe Tuş Dizilimiyle Satışa Sunuldu

Logitech'in özel tuş tasarımına sahip popüler ofis klavyesi MX Keys, Türkçe tuş dizilimine sahip versiyonuyla satışa sunuldu. Klavyenin fiyatı ise ne yazıkki her bütçeye hitap edecek türden değil.

Logitech’in yazar, yazılımcı, tasarımcı ve ofis çalışanlarına hitap eden klasik tasarımlı en popüler klavye modellerinden biri olan Logitech MX Keys, büyük bir eksikliğe sahipti: Türkçe tuş dizilimi. Bu eksiklik nihayet giderildi ve Logitech MX Keys Türkçe tuş dizilimiyle kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Logitech MX Keys’i popüler hale getiren en önemli özelliklerden biri de özel tuş yapısı. Basınca karşı standart klavyelere göre daha hassas olan tuşlar, yazım hissinin çok daha akıcı ve doğal olmasını sağlıyor. Tuşların mat yüzey yapısı, tuşlar arası geçişin de daha kolay olmasını sağlıyor.

Logitech MX Keys klavye, aynı anda üç farklı cihaza bağlanabiliyor

Logitech MX Keys’in bir diğer ayırt edici özelliği ise aynı anda 3 farklı cihaza bağlanabiliyor olması. Tek bir tuş ile cihazlar arası geçiş yapabilen klavye, Logitech Flow teknolojisine de sahip ve bu sayede cihazlar arasında dosya taşımak hiç olmadığı kadar kolaylaşıyor.

An itibarıyla çevrimiçi ya da fiziksel teknoloji mağazaları üzerinden ulaşabileceğiniz Logitech MX Keys’in Türkçe tuş destekli versiyonu için 1.299 TL fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Ancak bazı çevrimiçi satış kanallarında 1.000 TL civarında fiyatlarla bulmak da mümkün.