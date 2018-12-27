Tüketici teknolojilerine yön veren firmalar hakkında bilgi sahibi olmanız için hazırladığımız köşemize, bu hafta Huawei ile devam ediyoruz. Bakalım Çinli şirket, son yıllardaki yükselişini neye borçluymuş.

Akıllı telefon üreticileri arasında son dönemin parlayan yıldızı olan Huawei, Çin'in en büyük, dünyanın en büyük ikinci üreticisi. Hatta ülkemizde de son yıllarda kazandığı ivme ile satış rakamlarında ikinci sıraya yerleşen Çinli teknoloji devi, gelecekte Samsung'u geçerek küresel sektörün lideri olmayı hedefliyor.

Huawei bu amaçlarına ulaşmaya çalışadursun, biz de sizlere şirket hakkında bilmeniz gereken şeyleri aktaralım.

10. Huawei, telekomünikasyon cihazları üretimi ve satışında dünyanın en büyüğü konumunda:

Huawei adını muhtemelen son yıllarda çıkardığı telefonlar ile duydunuz. Aslında Huawei, bir zamanlar Ericsson'un elinde bulundurduğu telekomünikasyon sektörünün, günümüzde en büyüğü konumunda. Operatörlere satılan 4G cihazları ve baz istasyonları gibi cihazların birçoğunun üretimini gerçekleştiren Huawei, aynı zamanda fiber destekli modemlerle ev interneti tarafında da kendini gösteriyor. Hatta 5G çalışmaları ABD tarafından engellenmeye çalışılan Huawei, yine de 5G konusunda da -şu an olduğu gibi- sektör lideri olmayı hedefliyor.

9. Huawei, dünya genelindeki mobil operatörlerin yaklaşık %80'i ile iş birliği yapıyor:

Huawei, ülkemizdeki operatörler dahil olmak üzere dünyadan birçok operatörle birlikte çalışıyor. Baz istasyonları yatırımları ve telefon satışları hakkında operatörlerle çeşitli ortaklıklara imza atan Huawei, aynı zamanda Arsenal ve Paris Saint-Germain gibi bazı futbol takımlarına da sponsor olmuş durumda.

8. Huawei şirketinin %64'ü 'çalışanlara' ait:

Huawei, şirket yapısı olarak 'Employee-owned', yani çalışanların sahip olduğu bir şirket. Basitçe açıklayacak olursak, şirket hisselerinin %64'ünün Huawei bünyesinde çalışan kişilere ait olduğunu söyleyebiliriz. Bu hisseler, ticari olarak kullanıma açık değil ve çalışanın performansına göre artış gösterebiliyor. Eğer bir çalışan, şirketten ayrılmak isterse, hisseler tekrar Huawei'e dönüyor ve diğer çalışanlar arasında paylaştırılıyor.

7. 75.000'den fazla Huawei çalışanı AR-GE çalışmalarında görev alıyor:

Huawei'nin çok büyük bir şirket olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Dünya genelinde 180.000'den fazla çalışana sahip olan Huawei'nin bu çalışanlarının yaklaşık 75.000'i araştırma ve geliştirme departmanlarında çalışıyor. Bu da Huawei'nin son zamanlardaki başarısının en büyük sebeplerinden biri olabilir.

Tüm bunlara ek olarak Huawei, son 10 yılda AR-GE çalışmalarına 60 milyar doların üzerinde yatırım yaptı.

6. Huawei, şu an dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi. Yani Apple'ı yerinden etti:

2018 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre Huawei, dünya genelinde en çok satış yapan ikinci akıllı telefon üreticisi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde üçüncü sırada kendine yer bulan Huawei, bu yıl itibariyle Apple'ı geçerek ikinci sıraya yerleşmişti. ABD tarafından çeşitli engellemelere maruz kalan şirket, her şeye rağmen büyümesini sürdürüyor.

Huawei'nin 2018 yılı akıllı telefon satış rakamları toplam 200 milyon adet olarak açıklanmıştı.

5. Huawei CEO'su, 6 ayda bir değişiyor:

Huawei, şirketin yaratıcılığını artırmak için "dönüşümlü CEO" adı verilen bir sistemle yönetiliyor. Her yeni gelen CEO'nun yeni fikirler ile şirkete daha büyük faydası dokunacağını düşünen Huawei, birkaç yıldır bu sistemi kullanıyor.

4. Huawei, şirket politikası olarak tüm odağını akıllı telefonlara çevirmiş durumda:

Huawei, en büyük rakipleri Samsung ve Xiaomi'nin aksine geniş bir ürün çeşitliliğine sahip değil. Televizyon, çamaşır makinesi gibi ev aletleri üretmek yerine "mükemmel" akıllı telefonlar üretmenin peşinde olduğunu açıklayan Huawei, bu konuda rakiplerinden farklı bir yol izlemeyi tercih ediyor.

3. Huawei kurucusu Ren Zhengfei, şirketi kurduğunda 42 yaşındaydı:

Huawei, Apple gibi birçok şirketin aksine genç bir girişimcinin garajdaki çalışmaları sonucu ortaya çıkmadı. 42 yaşında emekli bir subay olan Zhengfei, şu an 74 yaşında ve Çin'in en zengin insanlarından biri konumunda.

2. Huawei, Çin'de bir üniversiteye sahip:

Az önce de bahsettiğimiz gibi AR-GE çalışmalarına milyarlarca dolar harcayan Huawei, bu çalışmalar için Çin'in Shenzhen kentinde bir üniversiteye sahip. İçinde barındırdığı teknopark ve tam donanımlı kampüs ile Huawei, Çin'in en iyi üniversitelerinden birinin sahibi konumunda.

Yıldızı son birkaç yılda parlayan Huawei, 32 yıllık bir geçmişe sahip ancak şirketin geçmişinden çok geleceği umut vadediyor. Yaptığı AR-GE çalışmalarıyla önümüzdeki yıllarda adından daha çok söz ettirecek gibi görünen şirket, her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Huawei hakkında bildiğiniz ilginç bilgileri yorumlar kısmında herkesle paylaşabilirsiniz. Benzer içerikleri farklı teknoloji şirketleri için de oluşturmaya devam edeceğiz. Takipte kalın :)

1. Huawei ismi aslında oldukça anlamlı:

Huawei isminin Çince yazılışının ilk karakteri olan "华" harfi, çiçek anlamına geliyor ama aynı zamanda Çin veya Çinli anlamlarına da geliyor. İkinci karakter olan "为" ise başarı anlamını taşıyor. Yani Huawei, "Çin'in başarısı" gibi bir anlama sahip. Şirketin logosundaki çiçek de ilk harften esinlenerek tasarlanmış. Bunu yazın bir köşeye :)

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