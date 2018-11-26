Lokomotiflerin En Önemli Parçası Yerli İmkanlarla Üretiliyor

Raylı sistem araçlarının en kritik ekipmanı olarak belirtilen yeni jenerasyon 'cer konvertörü', Eskişehir'de üretilmeye başlandı.

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliği ile ülkemizde raylı sistemler alanında çok önemli bir gelişmeye imza atıldı. Raylı sistem araçlarının en kritik ve önemli parçası olarak adlandırılan 'cer konvertörü' artık Eskişehir'de üretilebiliyor.

Özellikle ülkemizde montajı ve imalatı yapılan raylı sistem cihazlarda konvertör üniteleri yurtdışından sipariş ediliyor ve bu sebeple yapım maliyetleri fazlasıyla artıyordu. Bu çalışmayla raylı sistemde dışa bağımlılık bir miktar daha azalmış olacak.

Herhangi bir akım şeklindeki enerjiyi, diğer akım şekillerine çevirebilen konvertörler motor çekim kontrolünde kullanılıyor. Yeni dönemde bu konvertörler, hem ana hat lokomotiflerinde hem de geliştirilecek olan milli yüksek hızlı tren projeleri için kullanılabilecek.