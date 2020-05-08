Diğer sosyal medya uygulamalarına kıyasla kısa bir süre önce hayatımıza girmesine rağmen dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olmayı başaran TikTok'un, Londra'da bir ofis kurarak İngiltere'nin başkentini Avrupa'daki merkezi haline getirdiği söyleniyor.

2016 yılında hayatımıza giren TikTok, akıllı telefon kullanıcılarının aktif olarak kullandığı sosyal medya platformlarından bir tanesi. Çinli bir şirket olan ByteDance'ın sahip olduğu platform, kısa bir süre içerisinde milyonlarca kullanıcıya kavuştu.

TikTok kısa sürede o kadar hızlı bir büyüme gerçekleştirdi ki; geçtiğimiz dönemlerde 2 milyar kişi sınırını aştı ve bu durum, uygulamanın diğer platformlar tarafından tehdit olarak algılanmasına neden oldu.

TikTok geliştiricileri, platformun popülaritesini kaybetmemesi ve büyümeye devam edebilmesi için hummalı bir çalışmanın içerisinde. Gerek yazılımsal gerek PR çalışmalarıyla adından söz ettirmeye devam eden şirket, yönetimsel işleri Çin'deki genel merkezin yanı sıra Los Angeles ve diğer kentlerdeki ofislerde sürdürüyor. Şirketin son olarak Londra'da bir ofis açtı ve burayı, Avrupa'daki yönetim merkezi haline getirdiği belirtildi.

İsmi açıklanmayan bir TikTok çalışanı tarafından yapılan açıklamalara göre TikTok, Londra'daki ofis için gerekli kurulumu tamamladı ve personel alımı için bile çalışmalara başladı. Ancak ByteDance, henüz konuyla ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı.

Aslına bakacak olursak TikTok yönetiminin 41 farklı ülkede ofisi bulunuyor. Bu bağlamda Paris, Berlin ve Dublin gibi kentlerde de ofislere sahip olan şirket, gelen bilgilere göre Avrupa'daki en büyük ve en prestijli merkezini kurmak için Londra'da harekete geçti. Üstelik şirket, TikTok'a yeni özellikler kazandırabilmek için Londra'daki merkezinde yöneticiler dışında mühendisler de barındıracak.