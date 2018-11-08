20. yılını kutlayan LÖSEV, Türk sinemasının yapı taşlarından Canım Kardeşim filminin sonunu değiştirdiği mükemmel bir reklama imza attı.

Eğer Canım Kardeşim filmini izlemediyseniz, çok şey kaçırdığınızı belirterek başlayalım haberimize. 1973 Yyılında Ertem Eğilmez'in yönetmenliğinde vizyona giren film, belki de Türk sinemasının en önemli yapı taşlarından biridir. Cahit Oben'in yürek burkan müzikleri, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve dönemin çocuk yıldızı Kahraman Kıral'ın müthiş oyunculuğuyla efsane bir filmdir.

Buradan sonrası, filmi izlemeyenler için spoiler niteliği taşımakta. Eğer filmi izlemediyseniz, lütfen filmi izlemeden önce bu satırları okumaya devam etmeyin.

Filmde Tarık Akan'ın kardeşi Kahraman'ın kanser oluşuna tanıklık ediyorduk. Hayattaki en çok istediği şey bir televizyon olan Kahraman, abisi ve arkadaşının büyük çabaları sonunda televizyonuna kavuşmak üzereyken hayata gözlerini yumuyordu.

...veya öyle mi?

LÖSEV, her hikayenin böyle bitmeyeceğini gösterircesine filmin sonunu değiştirerek yepyeni bir son yayınladı. Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregil'in babasını canlandırdığı reklam filmi yüzlerde buruk bir tebessüm bırakıyor. Fazla vakit kaybetmeden sizleri bu mükemmel reklamla başbaşa bırakalım.