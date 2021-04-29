Fiyatıyla Gerçeğini Satın Alabileceğiniz Uçak Şeklinde Çanta

Louis Vuitton için çalışan Virgil Abloh, C130 Hercules isimli nakliye uçaklarını andıran bir çanta tasarladı. Bu çanta için de dudak uçuklatan bir fiyat belirleyen şirket, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Zira bu çanta, gerçek bir uçak fiyatında.

Fransa'nın en büyük moda evlerinden bir tanesi olan Louis Vuitton, 2021 Sonbahar/Kış sezonu için yeni bir çanta tasarladı. 2018 yılından beri şirket bünyesinde çalışmakta olan Virgil Abloh tarafından tasarlanan bu çanta, tasarımıyla nakliye için kullanılan "C130 Hercules" isimli uçakları andırırken, fiyatıyla da tüketicilerin küçük dillerini yutturacak türden.

Louis Vuitton, daha önce de ilginç çanta modelleri geliştirmiş şirketlerden bir tanesi. Ancak uçak şeklinde tasarlanan çanta hem kullanılabilirliği hem de genel yapısıyla gerçekten de bugüne kadarkilerden çok farklı.

İşte Louis Vuitton imzalı o çanta

Yukarıda görmekte olduğunuz çantanın fiyatı, tam 39 bin dolar olarak açıklandı. Yani bugünkü koşullarda bu çantayı almak isterseniz, yapmanız gereken tutar 320 bin TL civarında. Ancak bu fiyata bir çanta almak yerine Türkiye şartlarında bir araba ya da küçük ve eski de olsa bir ev satın alabilirsiniz. Öte yandan bu paranın dolar bazındaki karşılığında ise gerçek bir tek motorlu uçak bile satın alabilirsiniz.

Louis Vuitton'un 39 bin dolar fiyat biçtiği çantasıyla ilgili yapılan yorumlarda, bu çantanın kendi kendine uçabilmesi durumunda o parayı hak edeceği ifade edildi. Başka bir yorumda ise çanta fiyatlarının gerçekten de yükselişe geçtiği ifade edildi. Ancak insanlar bu çanta ile dalga geçiyor olsa da bu çanta, birisi tarafından mutlaka satın alınacaktır.