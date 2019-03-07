LPG'li Araçlar İçin 'Kapalı Otopark Yasağı' Son Buluyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, LGP'li araçlar için uygulanan kapalı otopark yasağının kalkması için çalışmalara başlandığını duyurdu.

Kapalı otoparkların olması gereken altyapıya sahip olmamaları sebebiyle yaklaşık 20 yıldır LGP'li araçlar için uygulanan 'kapalı otoparklara girilememesi' durumu nihayet son buluyor. LPG'li araç sahipleri, kapalı otoparklarda olması gereken AB standartlarında havalandırma ve emniyet sensörlerine sahip olamamaları sebebiyle AVM'lere giremiyorlar. Fakat Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in LGP'li araçların kapalı otoparklara kabul edilmesi gerektiğine yönelik düşüncesini açıklamasından sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da üç bakanlık olarak bu kapsamda bir çalışma yürüttüklerini belirtmesi, artık bu yasağın ortadan kalkacağına yönelik önemli bir adım olarak görüldü.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de, 2019 Ocak ayı itibarıyla toplam 12 milyon 437 bin 250 adet trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı bulunuyor. Bu araçların %38'e yakını (4.7 milyonu) LPG kullanıyor.

Avrupa'da birçok ülkede LPG'li araçlar, kapalı otoparklara serbestçe girebiliyorlar. Üstelik araçlarda, LPG'li olduğunu belirten herhangi bir etiket ya da benzeri bir tanımlama işareti de bulunmuyor. Avusturya'daki otoparklarda gaz kaçağı tespit cihazlarının bulunması zorunluluğu varken, Hong Kong'daki otoparkların uygun havalandırma tesisatı bulundurmaları gerekiyor.