Türkiye'de akaryakıt fiyatları dalgalı bir şekilde ilerlemeye devam ederken bugün LPG'ye zam geleceği öne sürüldü. Gece yarısı uygulanacak zammın 63 kuruş olduğu açıklandı.

Ukrayna – Rusya krizi tüm dünyada enerji fiyatlarında artışa yol açarken Türkiye de bu artıştan nasibini almaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatları, her geçen gün gelen zam veya indirim haberleriyle küresel piyasalarla paralel olacak şekilde dalgalı seyretmeye devam ederken bugün, otogaz (LPG) hakkında yeni bir zam beklentisi paylaşıldı.

KRT’den Olcay Aydilek’in sektör kaynaklarına dayandırdığı haberine göre LPG’ye bu gece yarısı 63 kuruşluk zam gelecek. Zam, doğrudan pompa fiyatına yansıyacak. Beklenen zammın gelmesi durumunda LPG’nin litre fiyatı da üç büyük şehirde şu şekilde güncellenecek:

LPG zamlanırsa yeni fiyatlar şu şekilde olacak: