Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi / film izleme platformlarından biri olan Netflix’ten Lucifer için beklenen haber sonunda geldi. Dizinin altıncı ve son sezonu için anlaşmaya varıldığı ve Netflix üzerinden yayında olacağı açıklandı.

Lucifer dizisinin takipçileri tarafından uzun süredir merakla beklenen haber sonunda geldi ve dizinin yeni bölümlerle Netflix üzerinden izleyicilerle buluşacağı açıklandı. Lucifer’ın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruyla beraber ortaya çıkan haber, pek çok etkileşim almayı başardı ancak takipçiler için üzücü bir detay da paylaşıldı. Yakın zaman içinde Netflix üzerinden yayında olacak dizinin 6. sezonunun final sezonu olacağı da belirtildi.

Hatırlayanların bileceği gibi iptal edilmeden önce 3 sene boyunca Fox ekranlarından izleyiciyle buluşan dizi, 2018 yılında 4. sezonuyla birlikte Netflix'e transfer olmuştu. 4. sezonu Netflix üzerinden yayınlanan Lucifer için 5. sezon anlaşmaları da tamamlanmış ancak yayın tarihi ertelenmişti. 6. sezonun final sezonu olacağı geçen seneden beri zaman zaman dile getirilen bir bilgiydi ancak henüz resmi bir açıklama yapılmış değildi. Salı günü Twitter aracılığıyla yapılan yeni sezon duyurusunda bunun final sezonu olduğu da netlik kazanmış oldu.

Yeni sezonla ilgili henüz çok fazla bilgi verilmedi:

Gelen final sezonu haberinin ardından kısa bir video yayınlanmış olsa da henüz çok fazla detay verilmediğini de söylememiz gerek. Şu an için 6. sezonun kaç bölüm hâlinde yayınlanacağına dair bir bilgi de bulunmuyor. Dizinin 1. sezonunun 13 bölüm, 2. sezonunun 18 bölüm, 3. sezonunun 26 bölüm, 4. sezonunun 10 bölüm, 5. sezonununsa 16 bölüm olduğu biliniyor.

Tom Ellis’in hayat verdiği karakter olan Lucifer etrafındaki olayları anlatan dizinin konusu suçluları devirmek amacıyla LAPD ile ortaklaşa çalışan baş karakterimize odaklanıyor. Bunun yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunda Lauren German, Kevin Alejandro, Scarlett Estevez, Rachael Harris gibi isimler de yer alıyor. Beklenen 5. sezon yayın tarihini 21 Ağustos olarak açıklayan Netflix’in bu duyurusu üzerine heyecanlı bekleyiş sürüyor.