Lüks Tasarımcı Louis Vuitton, Yeni Akıllı Saatini Tanıttı

Akıllı saat denildiğinde akla gelen ilk isimlerden olmasa da Louis Vuitton, kendi piyasasında oldukça köklü bir firma. 2017'den beri kendi akıllı saati Tambour Horizon'ı üreten lüks tasarımcı, ürününü Snapdragon Wear 3100 işlemciyle güncellediğini açıkladı.

Standart kol saatlerinin eskisi kadar satmamaya başlaması ve akıllı saat pazarının sürekli yükselişte olması, firmaları bu konuda atılımlar yapmaya zorluyor. Bunu hisseden şirketlerden biri olan ve lüks ürünlere sahip Louis Vuitton, Google'ın Wear OS tabanlı akıllı saati Tambour Horizon'ı 2017 yılında piyasaya sürmüştü.

Bugün itibariyle Snapdragon Wear 3100 işlemciyle güncellenen yeni Tambour Horizon, Google'ın desteğiyle beraber geliştirilmiş. Her ne kadar yazılım önemli olsa da, buradaki asıl yenilikler için donanıma teşekkür etmemiz gerekiyor. Ekran ve tüm yan özellikler sürekli açıkken tam gün batarya vadeden saat, güç tasarrufu moduna alındığında 5 güne kadar dayanabiliyor.

Louis Vuitton yeni saatin yeni bir ekranla geldiğini ve çerçevede "24 saatlik bir halka" göstergesine sahip olduğunu belirtirken bu gösterge, cihaz ambient modda olsa dahi açık kalmaya devam edebiliyor. Wear 3100'un getirdiği yenilikler arasında kullanıcının kalp atış hızını ve adım sayısını güç tasarrufunda dahi gösterebilme özellikleri var.

Yeni Tambour Horizon, önceki renklere ek olarak beyaz seramik rengiyle de gelecek. Her ne kadar çıkış tarihi ve fiyatlandırma konusunda resmi bir bilgi olmasa da, önceki modelin 2490 dolara satıldığını da söyleyelim.