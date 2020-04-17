Sosyal Medyada Fenomen Olan Luppo’lu Adama Ulaşıldı

Luppo yönetimi, geçtiğimiz hafta sonu aniden ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası elinde Luppo olan fotoğrafıyla viral olan vatandaşa ulaştı. Viral paylaşım sonrası işsiz olduğu iddia edilen vatandaşın iş yeri sahibi olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta sonu Türkiye’nin 30 büyük şehri ve Zonguldak’ta aniden ilan edilen sokağa çıkma yasağı, insanların ihtiyaçlarını gidermesi için marketlere ve fırınlara akın etmesine neden olmuştu.

Marketlere akın eden insanların görüntüleri sosyal medya ağlarında hızla yayılırken; bir fotoğraf, diğerlerinden çok daha öne çıkarak bir anda gündem olmuştu. Market sırasında elinde Luppo bulunan bir kişinin çekilen fotoğrafı, sosyal medyada bir anda viral hale gelmişti.

"Şölen’de iş verilsin" kampanyası

Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafın ardından, fotoğraftaki kişinin aslında işsiz olduğu öne sürüldü. Fotoğraftaki kişinin işsiz olduğu iddialarından sonra change.org'da Luppo’yu üreten Şölen tarafından söz konusu kişiye iş verilmesi yönünde bir kampanya dahi başlatıldı. Fotoğraf gibi kampanya da kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.

Luppo fotoğrafı sayesinde satış rakamları artan Şölen yönetimi, kampanyadaki çağrıya uyarak söz konusu vatandaşa ulaştı. Şölen yönetimi, konuyla ilgili olarak Marketing Türkiye’ye bir açıklama yaptı. Vatandaşın iddia edildiği gibi işsiz olmadığını belirten yetkililer, kendisine ait bir iş yeri olduğunu öğrendiklerini dile getirdi.

Viral olan Luppo fotoğrafı Şölen’e yaradı

Luppo yönetiminin Marketing Türkiye’ye yaptığı açıklamada, Luppo satışlarının viral olan fotoğraf nedeniyle 5 kat arttığı yönündeki iddialara da cevap verildi. Yapılan açıklamada, üretim hatlarının zaten tam kapasite ile çalıştığı söylenirken, fotoğraf nedeniyle satışların söylentiği kadar değil, en fazla yüzde 20 arttığı belirtildi.