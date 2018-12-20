Lyft, Otonom Araç Teknolojisi İçin Ciddi Bir Adım Daha Attı

Özel taksi uygulaması Lyft, otonom araçlar hakkındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket, otonom güvenlik departmanının başına John Maddox'ı getirdi.

Uber gibi bir özel taksi uygulaması olan Lyft, otonom araç güvenliği konusunda önemli bir transfere imza attı. ABD Ulaştırma Bakanlığı'nda araç güvenliği araştırmasının yardımcı yöneticisi ve ABD Mobilite Merkezi'nin kurucusu John Maddox, artık Lyft için çalışacak. Maddox, şirketin otonom güvenlik ve uygunluk alanındaki çalışmalarına öncülük edecek.

Çalışmaları hakkında konuşan Maddox, "Kariyerimi, güvenli ulaşım teknolojileri üretmeye ve gelitirmeye adadım. Lyft'e de bu yüzden katılıyorum. Otomotiv endüstrisini ve ulaşımın geleceğini yeniden tasarlayacak yetenekli ve enerjik bir ekibin parçası olmak beni heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Maddox, Lyft'in daha önce kurduğu otonom güvenlik ve uygunluk bürosunda şirketin otonom araçları yaygın hale getirme konusundaki güvenlik hamlelerini denetleyecek.

Lyft, otonom araç departmanını 2017'nin Temmuz ayında kurmuştu. O tarihten bu yana, Drive.ai ve otonom araç teknolojileri üzerine çalışan Magna ile birlikte çalışma anlaşmaları yapmıştı. Aynı zamanda Magna, Lyft'e 200 milyon $'lık bir yatırım yapmıştı.