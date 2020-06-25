Araç paylaşımı ve şoförlük hizmeti veren Lyft, 23 araçtan oluşan otonom araç filosunun karşılaştığı engellerle ilgili veri setini yayınladı. Şirket bunun yanı sıra kişilerin trafik unsurlarının hareketini tahmin edecekleri bir yarışma başlatmayı planlıyor.

Uber'in rakibi olarak görülen ABD merkezli çevrimiçi taksi servisi Lyft, yakın zamanda Perception Dataset'i yayınlamış ve 2019 nesne tespit etme yarışmasını sonlandırmıştı. Şirket şimdi de Prediction Dataset'i yayınladı. Bu veri setinde; şirketin Palo Alto'da bulunan ve 23 otonom araçtan oluşan filosunun karşılaştığı otomobil, yaya ve diğer engellerin hareketlerinin kayıtları yer alıyor. Buna paralel olaraksa Lyft, katılımcıların trafik unsurlarının hareketini tahmin edecekleri bir yarışma başlatmayı planlıyor.

Otonom ulaşım alanında uzun süredir devam eden araştırma problemlerinden biri de trafik hareketini tahmin edebilmek için sağlam ve yeterince güvenilir modeller yaratmak. Lyft'in veri seti, kendi araç filosunun iç içe geçtiği başka tür trafik tiplerinin hareketini dâhil ederek hareket tahminine odaklanmak için kullanılacak. Bu diğer trafik tipleri arasında araçlar, bisiklet sürücüleri ve yayalar da yer alıyor. Bu hareketten elde edilen veriler, Lyft'in araçlarının tavanına yerleştirilen sensörler aracılığıyla elde ediliyor. Bu sensörler, LIDAR ya da radar gibi çalışıyor.

Elde edilen veriler bir hayli önemli:

Elde edilen veriler arasında; trafik unsurlarının hareketinin 1.000 saatin üzerindeki kaydı, her biri 25 saniye civarında süren 170.000 sahne, umumi yollardan elde edilen 16.000 millik (25.749 kilometre) veri, 15.000 harita açıklaması, bölgenin HD haritası bulunuyor. Lyft ekibinin Palo Alto, Londra ve Münih üzerinde inşa ettiği HD haritalarla da birleşince son kısım, araçların verili senaryolarda güvenli güzergahlar seçmeleri için gerekli tahmin modellerini yaratabilmek için gerekli bilgileri içeriyor.

Lyft'ten Sacha Arnoud ve Peter Ondruska, son model makine öğrenmesi teknikleriyle deneyim elde edebilmek için verinin önemine dikkat çekiyorlar. Eğitim amaçlı veri seti ve Python tabanlı yazılım kiti bugünden itibaren erişilebilir olacak. Test ve doğrulama setleri de ağustos ayında başlayacak bir yarışma kapsamında yayınlanacak. Yarışma, Google’ın Kaggle platformunda olacak ve toplamda 30.000 dolar ödül verilecek.

Lyft'in ikinci yarışması; Waymo'nun sürüş veri seti ve 110.000 dolar ödüllü Waymo Open Dataset yarışmasından aylar sonra başlıyor. Yarışmanın galipleri haziran ayının ortasında, 2020 Conference on Computer Vision and Pattern Recognition'daki (CVPR) bir atölye esnasında çevrimiçi olarak verilmişti. CVPR, koronavirüs salgını nedeniyle bu sene çevrimiçi yapılmıştı. Lyft'in yayınladığı veri setini buradan indirebilir, yarışma hakkındaki duyuruları da buradan takip edebilirsiniz.