MacBook Air modellerinde yüksek SSD hızları edinmek için ek ücret ödeyip yükseltme yapmak gerekiyordu. M3 modellerinde bu durum ortadan kalkmış gibi görünüyor.

Apple, beklendiği gibi M3 işlemcili MacBook Air modelini geçtiğimiz hafta sessiz sedasız şekilde duyurdu. M3 işlemci, ARM tabanlı olması dolayısıyla yüksek performans sunarken çok daha az güç tüketiyor. Fakat böylesine güçlü bir işlemciye sahip olsa da az daha MacBook Air modellerinin uzun yıllardır eleştirilen bir yönüne kurban gidecekti.

Baz yani en temel MacBook Air modelleri, görece düşük SSD hızlarına sahip olmalarıyla eleştiriliyordu. Tek sürücüde 256 GB depolama alanı sunan bu modeller, anca yüksek seviyeli özelleştirmelerle hızlandırılabiliyordu. Yeni M3 çipli MacBook Air’lara baktığımızda Apple’ın, şaşırtıcı bir şekilde kullanıcılara kulak verdiğini görüyoruz.

M3 MacBook Air, M2’ye göre yüzde 33 daha hızlı yazıp yüzde 82 daha hızlı okuyor.

Burada karşılaştırmayı yapan Max Tech kanalı, M3 çipli MacBook Air’ı M2 çipli abisiyle karşılaştırıyor. Paralel işlemeye imkân tanıyan M3 MacBook Air, tek çip 256 GB depolama alanı kullanmak yerine iki adet 128 GB depolama kullanarak bunu mümkün kılıyor. Depolamada tek çip kullanan Apple, her ne kadar gündelik kullanımda bunu hissettirmese de geçtiğimiz yıl bu yüzden eleştirilmişti. Yeni yöntemle birlikte artık daha yüksek SSD hızı için 512 GB opsiyonunu seçmenize gerek kalmıyor. Fazladan gelen 256 GB depolama alanı içeren bu opsiyon, oldukça yüksek bir fiyattan -ülkemizde 8.000 TL- sunuluyor. M3 çipli MacBook Air ise 47.499 TL.

SSD tarafında aynı durumun yüksek ihtimalle 15 inç MacBook Air modeli için de geçerli olduğu söyleniyor fakat bu, henüz net değil. Tabii bunları böyle anlatınca M2 MacBook Air’lar gözünüze yavaş gelmesin. Burada ikisini kendi arasında karşılaştırıyoruz.