Konsept sanatçısı Kevin Noki, yeni bir Mac mini Pro konsept tasarımı yayınladı. Yayınlanan Mac mini Pro konsept tasarımında üstü üste yığılarak kablosuz bir şekilde özellikleri artırılabilir Mac mini Pro görünüyor.

Konsept sanatçısı Kevin Noki, ana bilgisayarın üzerine yerleştirilecek SSD ve ekran kartı gibi modüllerle özellikleri artırılabilen bir Mac mini Pro konsept tasarımı yarattı. Noki, Mac mini Pro konsept tasarımını geliştirirken 2019 yılında piyasaya sürülen Mac Pro’nun tasarım detaylarından yola çıktı.

Noki tarafından yaratılan konsept tasarımdaki Mac mini Pro’nun gövde tasarımı, geçtiğimiz yılın son aylarında piyasaya sürülen Mac Pro’nun havalandırma delikli tasarımını taşıyor. Noki sadece gövde tasarım tarafında değil özelliklerin yükseltilmesi konusunda da Mac Pro’dan yola çıkıyor. Konsept tasarım Mac mini Pro’nun RAM, depolama alanı ve işlemci gibi özellikleri kolayca değiştirilebiliyor.

Mac mini Pro konsept tasarımındaki ana fikir, ana bilgisayarın üzerine koyulan yeni modüllerle Mac mini Pro’nun özelliklerinin artırılmasıdır. Yani bir grafik kartı gibi yeni bir modül sadece ana bilgisayarın üzerine koyulacak yeni bir modül ile Mac mini Pro’ya eklenmiş olacak. Ana bilgisayarın üzerine yerleştirilen modül kablosuz olarak ana bilgisayara eklenecek ve sistemde çalışmaya başlayacak.

Noki, konsept tasarımdaki modüllerin NFC gibi kablosuz teknolojilerden güç alacağını ve ana bilgisayara bağlanacağını söylüyor. Tabii ki Noki bu teknolojinin tam olarak nasıl olması gerektiğini söyleyemiyor. Belki de Thunderbolt 3 üzerinden yapılacak bir bağlantı bu konsept tasarım için daha iyi bir seçenek olabilir.

Apple’ın 2019’un son aylarında piyasaya sürdüğü Mac Pro, kullanıcının isteğine bağlı olarak yükseltilebiliyor. 2020 Mac mini Pro konsept tasarımı da düşük maliyetli olarak kullanıcıların özelliklerini değiştirebileceği bir bilgisayar sunuyor.

Kevin Noki'nin yaptığı 2020 Mac mini Pro konsept tasarımının videosu: