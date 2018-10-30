Apple, yeni nesil MacBook Air'i tanıttı. Daha hafif, daha güçlü ve daha şık olan MacBook Air 2018, fiyatıyla da tüketicileri fazlasıyla memnun edebilir.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketi olan Apple, şirketin en yeni süper ince dizüstü bilgisayarı olan MacBook Air 2018’i resmi olarak tanıttı. %50 daha ince ekran çerçevelerine sahip olan yeni nesil MacBook Air, Retina Ekranı ile de son derece kaliteli bir ekran deneyimi vadediyor.

13,3 inçlik kompakt bir ekrana sahip olan yeni MacBook Air, incelen çerçeveleri sayesinde çok daha minimal bir tasarıma sahip. Bu sayede bir önceki nesil MacBook Air 1.34 kilogram ağırlığa sahipken, 2018 model MacBook Air 1.24 kilogram ağırlığa sahip.

İki adet USB Type-C girişine sahip olan MacBook Air 2018, bir de 3.5mm’lik kulaklık girişine sahip. Cihaz, güvenliğini geçtiğimiz yılki MacBook Pro ve iMac Pro’nun Touch ID’sine de güç veren T2 çipine emanet ediyor.

MacBook Air 2018, tasarım noktasında ‘Air’ geleneklerine sadık kalsa da metal gövdesinin altında bir MacBook Pro yattığı söylenebilir. İşlemciye ek olarak gelişmiş klavyesi ve en yeni nesil Touch ID desteği, bu durumun en iyi göstergesi.

Intel’in 8. nesil çift çekirdekli işlemcisinden güç alan MacBook Air 2018, 16GB’a kadar RAM, 1.5TB’a kadar SSD kapasitesi sunuyor. Cihaz, Thunderbolt bağlantı ile 5K harici bir ekrana bağlanabiliyor. Taban model 8GB RAM’e 1.6GHz işlemciye ve 128GB SSD’ye sahip. Apple, tasarım harikası yeni MacBook Air’in giriş fiyatını 9.199 TL olarak açıkladı.