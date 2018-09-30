MacBook'larda Bataryanın Ne Durumda Olduğu Nasıl Öğrenilir?

Apple MacBook'larda bataryanın kaç şarj döngüsü tamamladığının nasıl öğrenileceğini sizler için anlattık.

Batarya ile çalışan her cihazın bataryasının bir ömrü olduğunu biliyoruz. Batarya ömrü, lityum iyon bataryalarda “şarj döngüsü” şeklinde ifade edilmekte ve birçok cihaz, en azından yıllara tekabül edebilecek şarj döngüleri sunmakta. Apple da özellikle 2010 sonrasında üretilen Macbook’larının 1000 şarj döngüsüne tekabül eden bir batarya ömrüne sahip olduğunu söylüyor.

Peki, şarj döngüsü tam olarak ne ifade etmekte?

Macbook örneği üzerinden gidersek; Macbook’unuz, kullandığınız sürece bu batarya döngülerinden geçmekte. Bir batarya döngüsü, cihazın şarjının tamamen bitmesiyle meydana geliyor; ancak bu her şarjda bir döngünün oluştuğu anlamına gelmemekte. Örneğin, Macbook’unuzun şarjının yarısını bir gün içerisinde kullanıp akşam olduğunda cihazınızı şarj edebilirsiniz. Aynı şeyi ertesi gün de yaptığınızda bir şarj döngüsü meydana getirmiş olursunuz; iki değil. Hâl böyle olunca, tam bir döngüyü tamamlamak birkaç gün sürebiliyor.

Bataryalar, “tükenmiş” olarak nitelendirilmeden önce belli bir şarj döngüsünden geçmekte. Bataryanın tükenmesi halinde yenisiyle değiştirilmesi önerilse de maksimum döngüye ulaşmasına rağmen cihazlar kullanılmaya devam edilebiliyor; ancak doğal olarak batarya ömründe belli bir azalma oluyor.

Macbook’unuzun bataryasının ne zaman tükeneceğini öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyin:

Option tuşuna basılı tutun ve Apple menüsüne tıklayın. Sistem Bilgisi’ni seçin. Sistem Bilgisi penceresinde Donanım bölümünün altında Güç seçeneğine tıklayın. Mevcut döngü sayısını Batarya Bilgisi bölümünde göreceksiniz.

2010 sonrasında üretilen MacBook’ların genelde 1000 şarj döngüsü sunduğu bilinse de, bunlardan daha eski bir cihaza sahipseniz buraya tıklayıp sayfada biraz aşağı kaydırarak cihazınızın batarya döngü sayısını tablonun sağ sütunundan öğrenebilirsiniz.