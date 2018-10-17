macOS 10.14.1'in 3. beta sürümünün yayınlanmasının üzerinden birkaç hafta geçmişken şimdi de 4. beta sürümü geliştiriciler için yayınlandı.

macOS Mojave'nin beta sürümleri geliştiriciler için gelmeye devam ediyor. Birkaç hafta önce 3. beta sürümü yayınlanan macOS 10.14.1'in 4. beta sürümü FaceTime'da Grup Konuşması dahil birçok yenilik getiriyor. MacOS Mojave'nin betası 2012 ve sonrasında çıkmış bütün Mac'ler için indirilebilir durumda olacak.

MacOS Mojave ile yeni; Karanlık Mod, Haber Uygulaması ve HomeKit uygulaması geliyor. Her güncellemede bulunan hata düzeltmeleri de macOS 10.14.1'in içeriğinde bulunuyor. FaceTime'a gelen Grup Konuşması özelliği ile aynı anda 32 kişiye kadar görüntülü konuşma yapılabilecek.

Apple'ın yaptığı açıklamaya göre FaceTime'a gelecek güncelleme, yıl sonuna kadar tamamlanacak ve kullanıcılara sunulacak. Yakın zamanda tüm kullanıcıların erişimine sunulması beklenen macOS 10.14.1'in 4. beta sürümü bugün itibariyle geliştiricilerin erişimine açıldı.