macOS Betasında 16 İnç MacBook Pro'nun İkonu Ortaya Çıktı

MacBook Pro'nun beklenen 16 inçlik modeli, ufak bir klavye değişikliğini de gösteren bir ikonla macOS'ta ortaya çıktı. Gelin detaylara daha yakından bakalım.

Apple’ın yeni bir klavyeye sahip 16 inç MacBook Pro üzerine çalıştığına dair söylentiler giderek artıyor ancak bu 'yeni klavye' kavramı, kullanıcıların beklediği kadar büyük değişikliklere yer vermeyebilir. İlk olarak macOS 10.15.1 beta 1’de ortaya çıkan bir ikon, beta 2’de de bulundu. Bu ikonun bir sonraki MacBook Pro’ya ait olduğu düşünülüyor.

Altta bulunan ikona baktığınızda aslında günümüz MacBook Pro’larından farklı bir tasarıma sahip MacBook görmeyeceksiniz. En azından bizim resimde gördüğümüz bu şekilde ancak belirgin olan en önemli farkın ekranın kapladığı alanın genişlemesi ve siyah kenarların ufalmasının olduğu söylenebilir.

Ortaya çıkan 16 inç MacBook Pro modeli:

MacBook Pro ikonunda dikkat çeken bir başka nokta da klavyede bulunan ufak bir farklılık. İkonda bulunan cihaz, bu sene çıkan 15 inç MacBook Pro’ya göre farklı bir klavyeye sahip gibi duruyor ancak yine de ortada büyük bir değişikliğin olduğunu söyleyemeyiz.

Cihazın klavyesi hakkında birçok iddianın ortaya atıldığını söylemek mümkün. Bu iddialardan birine göre ise Apple, MacBok Pro'da 2012 yılında ve 2016 yılında gördüğümüz kadar büyük bir klavye değişikliği yapmayacak. macOS’a dönecek olursak macOS 10.15.1’in kasım ayında yayınlanacağı söyleniyor.

Yeni MacBook Pro hakkında hâlâ bilmediğimiz çok şey var. Cihazın hangi girişlere sahip olacağı ve nasıl bir donanımı barındıracağı en merak edilenler arasında. macOS betasında ortaya çıkan ikon, bize bilgisayarın iki renk olarak gelebileceğini söylüyor ve bu renklerin isminin Gümüş ve Uzay Grisi olması bekleniyor.