macOS Big Sur Güncellemesi Alacak Tüm Mac Modelleri

Apple, WWDC 2020’de Mac bilgisayarların işletim sistemi olan macOS’un yeni sürümü macOS Big Sur’u tanıttı. Duyuru ile birlikte geliştirici beta sürümü bugün yayınlanan Big Sur güncellemesini alacak Mac modelleri de belli oldu.

Apple, dün başlayan geliştirici konferansı WWDC 2020’de Mac cihazların işletim sistemi olan macOS’un yeni sürümü macOS Big Sur’u tanıttı. Big Sur’un Mac kullanıcılarına getireceği yeni özellikleri dün hazırladığımız haberimizde sizlere zaten duyurmuştuk.

macOS 10.16 sürüm numarasıyla gelen Big Sur, özellikle arayüz kısmındaki değişikliklerle dikkat çekti. Big Sur’un tanıtımını takip eden birçok kullanıcı, macOS arayüzünün iOS ve iPadOS’a benzemeye başladığı yorumu yaptı.

Apple, macOS Big Sur ile mobil cihazlara daha yakın bir arayüz sunuyor

Big Sur’un arayüz değişikliklerinin yanında Mac için gelen yeni Kontrol Merkezi, gizlilik kontrolleri eklenmiş Safari ve Bildirim Merkezi’nde gösterilecek olan Widget’ları barındırıyor. Big Sur’la beraber macOS’un ikonlarında da görsel değişiklikler geliyor.

macOS’un en güncel sürümü olan Big Sur’un bugün itibarıyla geliştirici beta sürümü yayınlandı. Temmuz ayında halka açık beta sürümü de yayınlanacak. Sonbaharda ise uyumlu olan tüm Mac modelleri Big Sur güncellemesini alacaklar.

macOS Big Sur güncellemesini alacak Mac modelleri