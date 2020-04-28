Apple kullanıcılarının macOS cihazlarına diğer cihazlardan görüntü aktarmak için kullandığı Görüntü Yakalama uygulamasında kritik bir hata keşfedildi. Hata, fotoğraflara boş veriler ekleyerek sabit diskleri dolduruyor.

Apple'ın macOS kullanıcılarına sunduğu Görüntü Yakalama uygulaması, fotoğraf makinesinden, iOS aygıtlarından, iPadOS aygıtlarından ve kamerası olan diğer aygıtlardan Mac cihazlara görüntü ve video aktarmak için kullanılıyor. Ancak uygulamada kısa süre önce, fotoğrafları Mac'e aktarırken depolama alanını işgal eden bir hata keşfedildi.

macOS için medya uygulaması olan NeoFinder'ın geliştiricileri tarafından keşfedilen hata, "Görüntü Yakalama'daki bir başka macOS hatası" başlıklı bir blog yayınında paylaşıldı. Söz konusu hata, Apple'ın Mac aracı iOS tarafından çekilen HEIF fotoğrafları standart JPG dosyalarına dönüştürüldüğünde ortaya çıkıyor.

macOS'un Görüntü Yakalama uygulamasındaki tuhaf hata

Görüntü Yakalama'daki hata, fotoğrafları Apple cihazlardan Mac'e kopyalarken 'Özgünleri tut' seçeneği kaldırıldığında gerçekleşiyor. Uygulama seçenek kaldırıldığında işlemdeki her bir dosyaya 1.5 MB boş veri ekliyor.

NeoFinder ekibi blog yazısında hatayla ilgili, "Özellikle Apple'ın gülünç bir şekilde 128 GB dahili SSD'ye sahip Mac'ler sattığı düşünüldüğünde büyük bir alan israfı. Böylesine küçük bir disk hızla boş verilerle doluyor. Örneğin, yalnızca 1000 fotoğrafta bu hata değerli ve pahalı SSD disk alanınızda 1.5 GB yer kaplıyor." ifadelerini kullandı.

NeoFinder'ın geliştiricileri, hatayı Hex Fiend kullanarak NeoFinder'ın veri yeteneklerini geliştirmeye çalışırken "şans eseri" keşfettiklerini belirtiyor. Yukarıda da görebileceğiniz üzere görüntü dosyasında hiçbir karşılığı olmayan boş veriler eklenmiş durumda. Hatanın yalnızca Apple cihazlarından fotoğraf aktarırken oluştuğunun bir kez daha altını çizelim.

NeoFinder ekibi Apple'ın hatadan haberdar olduğunu ve sorundan etkilenenlerin geçici olarak üçüncü parti Graphic Converter programının yeni bir beta sürümünü kullanmayı deneyebileceğini söylüyor.