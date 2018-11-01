Geçtiğimiz ay yayınlanan ve Koyu Mod, Dinamik Masaüstü gibi özelliklerle gelen macOS Mojave için güncelleme yayınlandı.

macOS Mojave'ye yeni gelen güncelleme ile birlikte Grup FaceTime özelliği geldi, bu özellik beta test döneminde kaldırılmıştı. iOS 12.1'de de olan bu özellikle aynı anda 32 kişiyle chat yapabiliyorsunuz.

Güncelleme ile birlikte 70 yeni emoji de kullanıcılara sunulacak. Bu emojiler de daha önce iOS 12.1 ve watchOS 5.1'de olan emojiler. Bu emojiler arasında farklı saç modellerine sahip emojiler, kel emoji gibi çeşitli karakterler var. Güncellemede tutarlılık, uyumluluk ve güvenlik konusunda değişiklikler de bulunurken, daha stabil ve rahat bir çalışma fırsatı sağlıyor.

macOS 10.14.1 güncellemesi yaklaşık olarak 3.3 GB boyutunda, tam boyutu kullandığınız cihaza göre değişiyor.