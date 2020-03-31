Mad Gaze, el hareketleriyle kontrol edilebilen akıllı saatini duyurdu ve üretim için fon toplamaya başladı. Dünyanın hareket kontrollü ilk akıllı saati, onlarca farklı kısayol sayesinde uygulamalar ve özellikler üzerinde kontrol sağlıyor.

Mad Gaze, dijital dünyayı bileğinizden kontrol edebilmenizi sağlayan hareket kontrollü bir akıllı saat geliştirdi. Bu akıllı saat, el hareketlerini kullanarak aramaları cevaplama, mesaj yazma, fotoğraf çekme ve daha birçok işlevi gerçekleştirmeye olanak sağlıyor.

Mad Gaze'in akıllı saati, fitness takibi, GPS, mesaj gönderme ve alma yeteneği de dahil olmak üzere bir akıllı saatten beklenen her şeyi sunuyor. Ancak, hareketle kontrol edilebilen 33 kısayol ile uygulamalar üzerinde daha pratik bir kontrol sağlıyor. Akıllı saat, iş ve oyun oynamaya yönelik pratik özellikler de sunuyor.

Akıllı saat, elinizin arkasına dokunmak, parmağınızı şıklatmak ve bileğinizi döndürmek gibi hareketlerle fotoğraf çekme, arama cevaplama, müzik çalma veya zamanlayıcı ayarlama gibi farklı fonksiyonları kontrol etmenizi sağlıyor. Ayrıca diğer Mad Gaze saat sahibi kişilerle anında bağlantı kurmanızı sağlayan yerleşik bir telsiz özelliği bile var.

Mad Gaze akıllı saat, elinizin farklı titreşim dalgalarını ve hareketlerini yakalayabilen ve bunları belirli işlevlere çevirebilen bir jiroskop ve ivmeölçer sensörü kullanıyor. Saatte hareketle tetiklenen kısayolları istediğiniz gibi tanımlayabiliyorsunuz. Son olarak bu saat, IP67 sertifikası ile toza ve suya karşı dayanıklılık da sunuyor.

Indiegogo'da ön sipariş verilebilen Mad Gaze akıllı saatin gönderimlerine bu yıl başlanacak. Akıllı saati merak edenler Indiegogo sayfasına buradan ulaşabilirler.

Mad Gaze akıllı saat tanıtım videosu: