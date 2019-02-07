Distopik bilim kurguları sevenleri mutlu edecek bir söylentiye göre Mad Max: Fury Road filminin devamının çekilmesi gündemde.

Paramount, World War Z’ye bir devam filmi çekmekten vazgeçti. Fandango’dan Erik Davis’e göre ise onun yerini “bir başka devam filmi” alacak. Davis bu yorumunu, Mad Max: Fury Road’un açılış sahnesinden bir kareyle süslemeyi de ihmal etmedi.

Her ne kadar devam filminin çekimlerine dair bir işaret olmasa da umutları kaybetmeye gerek yok. Devam filmi en azından ihtimaller dahilinde.

Fury Road’un devam filminin çekileceğine dair söylentiler ilk defa çıkmıyor. Filmin yönetmenliğini yapan ve senaryosuna da katkıda bulunan George Miller, 2015 yılında filmi yazarken bir üçlemeye yetecek kadar içerik ürettiğini söylemişti.

Miller, 2017 yılında yaptığı açıklamada alt metinleri derinlemesine incelediklerini, karakterlerin ve dünyanın geçmişini derinlemesine irdelediklerini ve üzerinde çok da düşünmeden serinin diğer iki kısmını da yazdıklarını söylemişti.

Filmin başrolünü oynayan Tom Hardy ise 2017 yılında yaptığı açıklamalarda “George Miller bir dahi! Fury Road’un başladığı günden beri tekerler üç film için dönüyor” demişti. Oyuncu ayrıca rolünü tekrarlamak için çok hevesli olduğunu da belirtmişti.

Mad Max: Fury Road, ikonik bilim kurgu serisindeki dördüncü film olarak 2015 yılında vizyona girdi ve 6 Oscar Ödülü kazandı. Filmde Max, Furiosa (Charlize Theron) tarafından kötü karakter Immortan Joe (Hugh Keays-Byrne) ile olan mücadele için kiralanmıştı.