Bloodhound'un ürettiği, dünyanın en hızlı arabası ünvanını elinde bulunduran aracın mali sıkıntılar nedeni ile devam edilemeyen test denemeleri tekrar başlıyor.

Supersport araçların hız denemeleri, otomobil tutkunları tarafından her zaman en beğenilen ve merakla izlenen testler olmuştur. Fakat öyle bir otomobil projesi hayata geçirildi ki, hız tutkunlarının bile ufuklarının ötesinde bir sürata ulaşabiliyor. Ve çok yakında da dünya rekorunu kırmak için pistlere inecek.

Bloodhound'un süper hızlara çıkabilen aracı, jet motoruyla çalışıyor. Evet yanlış duymadınız, deyim yerindeyse bir roketle uçan bir otomobilden söz ediyoruz. Zaten otomobile motorunu veren firma da Rolls-Royce olunca, aracın bir uçak hızıyla gitmesi çok da şaşırılacak bir şey değil. Bilindiği üzere günümüzde bir çok havayolunda kullanılan uçağın jet motorları Rolls-Royce tarafından üretiliyor.

Aslında bu proje çok daha uzun süre önce tamamlanmıştı. Fakat finansal sıkıntılar, tüm bu çalışmaların geleceğini sıkıntıya soktu. Ian Warhurst isimli bir girişimci ise projenin imdat çağrısına koştu ve "Böyle bir teknolojiyi denememek neredeyse suç olur" diyerek, maddi engelleri ortadan kaldırdı.

Mevcut dünya rekoru, 1.228km/h iken, Bloodhound ekibi bu rekoru egale etmek için şimdiden çalışmalara başladı. Araç 965km/h civarında bir hıza çıkarak ilk test denemesini tamamladıktan sonra, 2020 veya 2021 senelerinde dünya rekoru denemesine çıkacak. Bu testler sırasında jet motorunun ürettiği inanılmaz güç ile birlikte, otomobilin tam 1609km/h hızla giderek yeni bir rekor kırması planlanıyor.