Madencilik Donanımı Üreticileri, Satışlarda Düşüş Yaşıyor

Bir anda patlayan kripto para piyasası, başladığı gibi bir anda büyük düşüşler yaşadı. Yaşanan bu düşüşlerden de en büyük zararı anakart ve grafik kartı üreticileri gördü.

Geçtiğimize sene yükselemeye başlayan kripto para trendiyle birlikte anakart ve grafik kartı üreticileri üretimlerini artırmıştı. Kripto paraların trendinin düşmesiyle birlikte, 2019’da üreticileri daha zor zamanlar bekliyor.

DigiTime’a göre, kripto para trendinin ve madenciliğinin giderek azalmasıyla birlikte Asus ve Gigabyte gibi üreticiler stoklarındaki fazlalıkları ellerinden çıkarmaya çalışıyor.

Kripto para piyasasının bir anda patlamasıyla, Tayvanlı üreticiler sene başında üretim sayılarını artırmıştı. Ne yazık ki, kripto paraların ani değer kaybı ve ABD-Çin arasındaki ticaret savaşının uzamasıyla birlikte 2018’in üçüncü çeyreğinde madencilik için gerekli olan donanımlara olan rağbet azaldı.

Asus, geçen senenin aynı dönemine göre, 2018’in üçüncü çeyreğinde kazancında %43’lük bir azalma yaşadı. Gigabyte ise satışlarda 2008’den bu yana en düşük seviyesine ulaştı. MSI ise üreticiler arasında durumu en iyi idare eden oldu, bir önceki senenin üçünce çeyreğine kıyasla sadece %6’lık bir kayıp yaşadı.

Nvidia, grafik kartı satışlarında çok büyük düşüş yaşandığını açıkladı. Hatta, artık madencilik konusunda işlerinin bittiğini açıkladılar. Rakipleri AMD ise madencilik donanımları konusunda ısrar etmeye devam ediyor.